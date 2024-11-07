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В Україні загинули більше 40 осіб, які намагалися незаконно перетнути кордон, — ДПСУ

14:27, 7 листопада 2024
Більшість таких випадків фіксувалися саме по річкових ділянках, зокрема на річці Тиса.
В Україні загинули більше 40 осіб, які намагалися незаконно перетнути кордон, — ДПСУ
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В Україні від початку повномасштабної війни більше 40 осіб загинули, намагаючись незаконно перетнути кордон, зокрема річкою Тисою на Закарпатті. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

«Станом на зараз більше 40 осіб загинули під час подолання важкодоступних гірських місцевостей або кордону по ріках, і більшість таких випадків фіксувалися саме по річкових ділянках», — повідомив Демченко.

Речник ДПСУ додав, що прикордонники очікують зниження кількості спроб перейти кордон у зв’язку з наближенням зими, але констатують, що порушники  продовжують використовувати важкодоступні ділянки для прориву, зокрема «популярним маршрутом», який пропонують незаконні перевізники для ухилянтів залишається річка Тиса на Закарпатті.

Раніше стало відомо, де найчастіше фіксують спроби незаконного перетину кордону.

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прикордонники Державна прикордонна служба

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