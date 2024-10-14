Практика судів
  1. В Україні

Кількість спроб незаконного перетину кордону вже зменшилась та піде на спад через похолодання, — ДПСУ

11:19, 14 жовтня 2024
У Держприкордонслужбі додали, що також знизилася й кількість тих, хто намагається перетнути кордон з підробними документами.
Кількість спроб незаконного перетину кордону вже зменшилась та піде на спад через похолодання, — ДПСУ
Фото: ДПСУ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кількість спроб незаконного перетину кордону військовозобов’язаними зменшилася на 20% порівняно з піковим періодом влітку. Про це розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

Демченко спрогнозував, що ця кількість надалі зменшуватиметься через складні погодні умови.

«Протягом останніх кількох місяців динаміка спроб незаконного перетину кордонів йде до зниження. Якщо порівняти піковий місяць липень і станом на зараз, то це зменшення на 20% кількості осіб, які намагалися незаконно перетнути кордон. Ми прогнозуємо, що й надалі кількість таких охочих меншатиме через погодні умови, які стануть перепоною на їхньому шляху», - зазначив речник ДПСУ.

Він додав, що через ретельні перевірки прикордонниками дещо знизилася й кількість тих, хто намагається перетнути кордон з підробними документами.

«На шляхах, де можна легально перетинати кордон, також є такі випадки, коли громадяни намагаються використати підробні документи або сфальшувати умови, які дозволяють перетнути кордон відповідно до правил. Але наші експерти ретельно перевіряють документи – особливо у категорії чоловіків 18-60, бо саме їм під час дії воєнного стану обмежено можливість залишати Україну, окрім тих, хто відповідає умовам перетину кордону і має відповідні документи. Останнім часом кількість охочих перетнути кордон з підробними документами дещо знизилася порівняно з минулим роком», - розповів Андрій Демченко.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

прикордонники Державна прикордонна служба військовозобов'язаний

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Касаційний кримінальний суд пояснив, що важливо для визначення розміру процесуальних витрат на правову допомогу

Правничу допомогу адвокат надавав у одному кримінальному провадженні трьом особам, справа стосується здебільшого одних і тих фактичних обставин, при цьому в зазначеному розрахунку відображено по 5 годин первинної консультації й по 5 годин вторинної щодо кожної потерпілої та цивільного позивача.

У Верховній Раді підготували зміни до законодавства в сфері медіа

Посадовий оклад члена Нацради пропонують встановити на рівні 105 тисяч грн.

Громадська рада доброчесності погрожує знизити темпи оцінювання суддів – все через відсутність повного та віддаленого доступу до суддівських досьє

У Верховній Раді запропонували ВККС та ГРД самостійно вирішити проблему з досьє, але у ВККС не готові взяти відповідальність на себе.

Рада адвокатів пояснила, як має діяти КДКА, якщо суд скасував її рішення у дисциплінарній справі

КДКА продовжує розглядати дисциплінарну скаргу після скасування судом рішення КДКА по суті дисциплінарної справи, якщо рішення про порушення дисциплінарної справи стосовно адвоката є діючим.

Після закінчення конкурсу до Антикорупційного суду очікується ще один конкурс у першу інстанцію суду

Новий конкурс стане можливим у разі, якщо судді першої інстанції ВАКС зможуть стати суддями Апеляційної палати.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Іван Бандура
    Іван Бандура
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Віктор Гончарук
    Віктор Гончарук
    заступник голови Дніпровського районного суду міста Києва
  • Віталій Попов
    Віталій Попов
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Олександр Беспалов
    Олександр Беспалов
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Дмитро Михайленко
    Дмитро Михайленко
    суддя Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду