Кількість спроб незаконного перетину кордону вже зменшилась та піде на спад через похолодання, — ДПСУ

У Держприкордонслужбі додали, що також знизилася й кількість тих, хто намагається перетнути кордон з підробними документами.

Фото: ДПСУ

Кількість спроб незаконного перетину кордону військовозобов’язаними зменшилася на 20% порівняно з піковим періодом влітку. Про це розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

Демченко спрогнозував, що ця кількість надалі зменшуватиметься через складні погодні умови.

«Протягом останніх кількох місяців динаміка спроб незаконного перетину кордонів йде до зниження. Якщо порівняти піковий місяць липень і станом на зараз, то це зменшення на 20% кількості осіб, які намагалися незаконно перетнути кордон. Ми прогнозуємо, що й надалі кількість таких охочих меншатиме через погодні умови, які стануть перепоною на їхньому шляху», - зазначив речник ДПСУ.

Він додав, що через ретельні перевірки прикордонниками дещо знизилася й кількість тих, хто намагається перетнути кордон з підробними документами.

«На шляхах, де можна легально перетинати кордон, також є такі випадки, коли громадяни намагаються використати підробні документи або сфальшувати умови, які дозволяють перетнути кордон відповідно до правил. Але наші експерти ретельно перевіряють документи – особливо у категорії чоловіків 18-60, бо саме їм під час дії воєнного стану обмежено можливість залишати Україну, окрім тих, хто відповідає умовам перетину кордону і має відповідні документи. Останнім часом кількість охочих перетнути кордон з підробними документами дещо знизилася порівняно з минулим роком», - розповів Андрій Демченко.

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