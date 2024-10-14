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КНДР готується підірвати дороги, що з'єднують з Південною Кореєю

11:01, 14 жовтня 2024
Військові виявили, що КНДР встановлює покриття вздовж доріг, щоб підготуватися до вибухів.
КНДР готується підірвати дороги, що з'єднують з Південною Кореєю
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Північна Корея має намір підірвати дороги, що з’єднують з Південною Кореєю, і це може трапитися 14 жовтня. Про це повідомляє Yonhap.

Згідно з інформацією речника Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї (JCS) Лі Сон Чжуна, військові виявили, що КНДР встановлює укриття вздовж доріг у підготовці до вибухів.

Речник зазначив, що Північна Корея може зробити підриви доріг або інші провокативні дії. Але він наголосив, що Південна Корея не піде на провокацію та дасть "рішучу відповідь".

"Якщо Північна Корея піде на провокацію, ми відповімо рішучо з погляду нашого права на самооборону", - підкреслив він.

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