КНДР готовится взорвать дороги, которые соединяют с Южной Кореей

Военные обнаружили, что КНДР устанавливает покрытие вдоль дорог, чтобы подготовиться к взрывам.

Северная Корея намерена взорвать дороги, соединяющие с Южной Кореей, и это может случиться 14 октября. Об этом сообщает Yonhap.

Согласно информации спикера Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи (JCS) Ли Сон Чжуна, военные обнаружили, что КНДР устанавливает укрытие вдоль дорог в подготовке к взрывам.

Спикер отметил, что Северная Корея может совершить подрывы дорог или другие провокационные действия. Но он подчеркнул, что Южная Корея не пойдет на провокацию и даст "решительный ответ".

"Если Северная Корея пойдет на провокацию, мы ответим решительно с точки зрения нашего права на самооборону", – подчеркнул он.

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