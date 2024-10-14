Практика судов
  1. В Украине
  2. / В мире

В Германии допускают отправку в Украину Taurus, однако есть условие

11:38, 14 октября 2024
Кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц заявил, что передал бы Taurus Украине, но после поэтапного процесса.
В Германии допускают отправку в Украину Taurus, однако есть условие
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Лидер партии ХДС и кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного блока Фридрих Мерц заявил о своей поддержке поставок Украине крылатых ракет Taurus большой дальности. Об этом он заявил в эфире канала ARD.

Сначала, по его мнению, следует сказать путину, чтобы он прекратил обстреливать гражданские объекты Украины. Если же россия не согласится, то первым шагом было снятие ограничений на использование уже поставленного оружия.

"Я бы не сделал этого просто так. Я бы сказал: если бомбардировки не прекратятся, то первым шагом предстоит снять ограничение на дальность. А вторым шагом для нас будет доставка Taurus", - считает немецкий политик.

Напомним, что канулер Олаф Шольц в очередной раз заявил, что не будет поставлять Украине ракеты Taurus.

Ранее Борис Джонсон обрушился с критикой на Олафа Шольца из-за отказа давать Украине ракеты Taurus.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Освобождение военнослужащего от отбывания наказания с испытательным сроком не является безусловным основанием для его увольнения с военной службы – Верховный Суд

Прокурор указывал, что применение освобождения от отбывания наказания с испытанием по статье 75 УК приведет к невозможности продления военной службы осужденным, поскольку по решению командира воинской части последний будет подлежать увольнению с военной службы как лицо, в отношении которого вынесен обвинительный приговор.

В команде Минобороны по цифровизации проработали онлайн-бронирование, но автоматическое продление отсрочки в Резерв+ не работает

Заместитель министра обороны по цифровизации Катерина Черногоренко пока не знает, когда в Резерв+ заработает автоматическое продление отсрочки для студентов, педагогов, лиц с инвалидностью, многодетных родителей и других категорий.

Кассационный уголовный суд объяснил, что важно для определения размера процессуальных расходов на правовую помощь

Правовую помощь адвокат оказывал в одном уголовном производстве трем лицам, дело касается в основном одних и тех фактических обстоятельств, при этом в указанном расчете отражено по 5 часов первичной консультации и по 5 часов вторичной в отношении каждой потерпевшей и гражданского истца.

В Верховной Раде подготовили изменения к законодательству в сфере медиа

Должностной оклад члена Нацсовета предлагают установить на уровне 105 тысяч грн.

Общественный совет добропорядочности угрожает снизить темпы оценивания судей – все из-за отсутствия полного и удаленного доступа к судейским досье

В Верховной Раде предложили ВККС и ОСД самостоятельно решить проблему досье, но в ВККС не готовы взять ответственность на себя.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Антипова
    Ірина Антипова
    суддя Кіровського районного суду Кіровограда
  • Іван Бандура
    Іван Бандура
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Віктор Гончарук
    Віктор Гончарук
    заступник голови Дніпровського районного суду міста Києва
  • Віталій Попов
    Віталій Попов
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Ярослав Юрчишин
    Ярослав Юрчишин
    голова Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова