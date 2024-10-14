В Германии допускают отправку в Украину Taurus, однако есть условие

Кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц заявил, что передал бы Taurus Украине, но после поэтапного процесса.

Лидер партии ХДС и кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного блока Фридрих Мерц заявил о своей поддержке поставок Украине крылатых ракет Taurus большой дальности. Об этом он заявил в эфире канала ARD.

Сначала, по его мнению, следует сказать путину, чтобы он прекратил обстреливать гражданские объекты Украины. Если же россия не согласится, то первым шагом было снятие ограничений на использование уже поставленного оружия.

"Я бы не сделал этого просто так. Я бы сказал: если бомбардировки не прекратятся, то первым шагом предстоит снять ограничение на дальность. А вторым шагом для нас будет доставка Taurus", - считает немецкий политик.

Напомним, что канулер Олаф Шольц в очередной раз заявил, что не будет поставлять Украине ракеты Taurus.

Ранее Борис Джонсон обрушился с критикой на Олафа Шольца из-за отказа давать Украине ракеты Taurus.

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