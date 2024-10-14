Певец Джаред Лето назвал войну «проблемой» и заявил, что мечтает о концертах в рф — в МИД Украины отреагировали

В МИД подчеркнули, что «ощущение российской энергии» оскорбительно для тех, кто борется против россии и жертвует своей жизнью за свободу.

Как сообщалось, американский актер и вокалист рок-группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето назвал войну рф против Украины «этими проблемами». Также он заявил, что «скучал по россиянам» и выразил желание выступить в санкт-петербурге и москве, а позже и в Киеве.

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на скандальное заявление Джареда Лето.

«Ощущение «российской энергии» Джаредом Лето и его желание выступать в россии является оскорблением для тех, кто жертвует жизнями ради защиты свободы», - подчеркнули в министерстве.

Там добавили, что не может быть никакого умиротворения россии, когда она продолжает пытаться решить проблему существования Украины.

Как известно, в начале полномасштабного вторжения рф в Украину Лето выражал поддержку украинцам.

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