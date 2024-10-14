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В США задержали вооруженного мужчину, пытавшегося попасть на митинг Дональда Трампа

10:07, 14 октября 2024
Человек, вооруженный дробовиком, заряженным пистолетом и магазином большой емкости, пытался попасть на митинг кандидата в президенты США.
В США задержали вооруженного мужчину, пытавшегося попасть на митинг Дональда Трампа
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В США у места проведения митинга кандидата в президенты Дональда Трампа задержали вооруженного мужчину. Об этом сообщает CNN.

Указывается, что мужчина, вооруженный дробовиком, заряженным пистолетом и магазином большой емкости, пытался попасть на митинг в Коачелле, Калифорния.

По информации управления шерифа округа Риверсайд, 49-летний Уэм Миллер из Лас-Вегаса был арестован после того, как помощники шерифа нашли его в черном внедорожнике на контрольно-пропускном пункте у митинга.

Миллер был арестован, однако впоследствии отпущен под залог в 5 000 долларов, согласно информационной системе заключенных округа Риверсайд. Полиция заявила, что инцидент не повлиял на безопасность Трампа или присутствующих.

Ожидается, что офис шерифа проведет брифинг по этой ситуации. Дональд Трамп пока этого не комментировал.

Инцидент произошел после двух покушений на Трампа за последние три месяца и за менее месяца до президентских выборов в США.

Напомним, 15 сентября во Флориде вблизи гольф-клуба, где находился Дональд Трамп, произошла стрельба.  Агент службы безопасности открыл огонь по мужчине, который просунул сквозь ограждение винтовку. Правоохранители считают, что мужчина мог готовить покушение на политика.

Позже перед запланированным выступлением Трампа в автомобиле, находившемся у места проведения митинга, вероятно, нашли взрывчатку.

В свою очередь президент Джо Байден заявил, что США будут считать актом войны, если Иран попытается убить Дональда Трампа.

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