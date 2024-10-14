У США затримали озброєного чоловіка, який намагався потрапити на мітинг Дональда Трампа

Чоловік, озброєний дробовиком, зарядженим пістолетом та магазином великої місткості, намагався потрапити на мітинг кандидата у преизденти США.

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У США біля місця проведення мітингу кандидата у президенти Дональда Трампа затримали озброєного чоловіка. Про це повідомляє CNN.

Вказується, що чоловік, озброєний дробовиком, зарядженим пістолетом та магазином великої місткості, намагався потрапити на мітинг в Коачеллі, штат Каліфорнія.

За інформацією управління шерифа округу Ріверсайд, 49-річний Вем Міллер з Лас-Вегаса був заарештований після того, як помічники шерифа знайшли його в чорному позашляховику на контрольно-пропускному пункті біля мітингу.

Міллера заарештували, проте згодом відпустили під заставу у 5 000 доларів, згідно з інформаційною системою ув'язнених округу Ріверсайд. Поліція заявила, що інцидент не вплинув на безпеку Трампа чи учасників мітингу.

Очікується, що офіс шерифа проведе брифінг щодо цієї ситуації. Дональд Трамп наразі цього не коментував.

Інцидент стався після двох замахів на Трампа за останні три місяці і за менш ніж місяць до президентських виборів у США.

Нагадаємо, 15 вересня у Флориді поблизу гольф-клубу, де перебував Дональд Трамп, сталася стрілянина. Агент служби безпеки відкрив вогонь по чоловіку, який просунув крізь огорожу гвинтівку. Правоохоронці вважають, що чоловік міг готувати замах на політика.

Пізніше перед запланованим виступом Трампа в автомобілі, який знаходився біля місця проведення мітингу, ймовірно, знайшли вибухівку.

У свою чергу президент Джо Байден заявив, що США вважатимуть актом війни, якщо Іран спробує вбити Дональда Трампа.

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