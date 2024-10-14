TikTok масово звільняє працівників і замінює їх штучним інтелектом

Таким чином платформа зміщує фокус на ширше використання штучного інтелекту для модерації контенту.

Популярна соцмережа TikTok звільняє сотні співробітників у всьому світі, замінюючи їх штучним інтелектом. Про це повідомляє Reuters.

Таким чином платформа зміщує фокус на ширше використання штучного інтелекту для модерації контенту.

За даними джерел, в Малайзії було скорочено понад 700 робочих місць. Пізніше TikTok уточнив, що скорочення торкнулося менш ніж 500 співробітників у країні.

Співробітники, більшість з яких були залучені до модерації контенту, отримали повідомлення про звільнення електронною поштою.

Платформа підтвердила звільнення. Очікується, що воно торкнеться ще кількох сотень співробітників по всьому світу в рамках ширшого плану з удосконалення операцій з модерації контенту.

TikTok використовує поєднання автоматизованого виявлення та людських модераторів для перегляду контенту, розміщеного на сайті.

За даними вебсайту компанії, у ByteDance працює понад 110 000 співробітників у більш ніж 200 містах по всьому світу.

За словами одного з джерел агентства, у листопаді компанія планує ще більше скорочень, оскільки прагне консолідувати деякі зі своїх регіональних операцій.

Раніше повідомлялося, що у США подали в суд на TikTok через негативний вплив на психічне здоровʼя дітей.

Також Європейська комісія почала перевіряти алгоритми роботи TikTok, YouTube та Snapchat. Розслідування впливу платформ розпочали через ймовірність того, що вразливі групи людей споживають контент, який пропагує самоушкодження.

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