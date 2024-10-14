Без додаткової підтримки Заходу війна в Україні може затягнутися на роки, — Михайло Подоляк

Радник керівника ОП додав, що змушення України вести переговори з позиції слабкості не допоможе закінчити війну.

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Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що без додаткової підтримки партнерів війна в Україні, яку розпочала рф, може затягнутися на роки.

Він додав, що це може закінчитися розмиванням глобального становища західних країн. Про це Подоляк висловився у інтерв’ю виданню The Wall Street Journal.

«Змушення України вести переговори з позиції слабкості не покладе край конфлікту, але підбадьорить путіна продовжувати свою головну мету - повний контроль над Україною», - додав Подоляк.

Водночас радник керівника ОП зазначив, що ситуація на фронті покращується. Україні вдається провести певні ротації військ та збільшити кількість резервів.

При цьому українські чиновники та військові аналітики розповіли виданню, що країні-агресору важко на фронті. Російські окупанти не досягли значного прориву, незважаючи на масові зусилля.

Михайло Подоляк також прокоментував План перемоги України. За його словами, план є детальною стратегією, яка охоплює військові, економічні, політичні та дипломатичні кроки, необхідні для того, щоб змусити росію припинити війну.

Серед запропонованих кроків - запит на додаткові ракети великої дальності, такі як ATACMS та Storm Shadow, і дозвіл стріляти ними по військових цілях на території рф. За словами Подоляка, це може змінити розрахунок путіна шляхом посилення внутрішнього тиску, а також послаблення російських сил.

Раніше Михайло Подоляк заявив, що План перемоги представлять українцям вже в найближчі дні.

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