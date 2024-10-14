Без дополнительной поддержки Запада война в Украине может затянуться на годы, — Михаил Подоляк

Советник руководителя ОП добавил, что вынуждение Украины вести переговоры с позиции слабости не поможет закончить войну.

Фото: DW

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что без дополнительной поддержки партнеров война в Украине, которую начала рф, может затянуться на годы.

Он добавил, что это может окончиться размыванием глобального положения западных стран. Об этом Подоляк высказался в интервью The Wall Street Journal.

«Заставить Украину вести переговоры с позиции слабости не положит конец конфликту, но подбодрит путина продолжать свою главную цель – полный контроль над Украиной», - добавил Подоляк.

В то же время советник руководителя ОП отметил, что ситуация на фронте улучшается. Украине удается провести некоторые ротации войск и увеличить количество резервов.

При этом украинские чиновники и военные аналитики рассказали изданию, что стране-агрессору тяжело на фронте. Российские оккупанты не достигли значительного прорыва, несмотря на массовые усилия.

Михаил Подоляк также прокомментировал План победы Украины. По его словам, план является детальной стратегией, охватывающей военные, экономические, политические и дипломатические шаги, необходимые для того, чтобы заставить россию прекратить войну.

Среди предложенных шагов – запрос на дополнительные ракеты большой дальности, такие как ATACMS и Storm Shadow, и разрешение стрелять ими по военным целям на территории России. По словам Подоляка, это может изменить расчет путина путем усиления внутреннего давления, а также ослабления российских сил.

Ранее Михаил Подоляк заявил, что План победы представят украинцам уже в ближайшие дни.

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