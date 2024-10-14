Как осуществляется обжалование постановления ГНС о наложении админвзыскания — разъяснение

Жалоба может быть подана в течение 10 дней со дня вынесения постановления в ГНС или налоговый орган, должностное лицо которого вынесло постановление.

Государственная налоговая служба рассказала, как осуществляется обжалование в административном порядке постановления о наложении административного взыскания, вынесенного налоговым органом, и в какие сроки.

Согласно п. 1 разд. IV Инструкции по оформлению налоговыми органами материалов об административных правонарушениях, утвержденной приказом Министерства финансов Украины от 2.07.2016 № 566, постановление о наложении административного взыскания может быть обжаловано в вышестоящий налоговый орган (уполномоченное должностное лицо) в порядке и сроки, установленные Кодексом правонарушения от 7 декабря 1984 № 8073-X, или в суд в порядке и сроки, установленные Кодексом административного судопроизводства Украины от 6 июля 2005 № 2747-IV.

Постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано прокурором в случаях, предусмотренных частью пятой ст. 7 КУоАП, лицом, в отношении которого она вынесена, а также потерпевшим.

Она подается в орган (должностном лице), который вынес постановление по делу об административном правонарушении, если иное не установлено законодательством Украины. Поступившая жалоба в течение трех суток направляется вместе с делом органа (должностному лицу), правомочному в соответствии со ст. 288 КУоАП ее рассматривать.

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение десяти дней со дня вынесения постановления. В случае пропуска указанного срока по уважительным причинам этот срок по заявлению лица, в отношении которого вынесено постановление, может быть восстановлен органом (должностным лицом), правомочным рассматривать жалобу.

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении рассматривается правомочными органами (должностными лицами) в десятидневный срок со дня его поступления, если иное не установлено законами Украины.

Копия решения по жалобе на постановление по делу об административном правонарушении в течение трех дней направляется лицу, в отношении которого оно вынесено. В тот же срок копия постановления направляется потерпевшему по его просьбе.

Следовательно, жалоба на постановление о наложении административного взыскания может быть подана в течение десяти дней со дня вынесения постановления в ГНС или налоговый орган, должностное лицо которого вынесло постановление.

Жалоба, поступившая в налоговый орган, вынесший постановление по делу об административном правонарушении, регистрируется и в течение трех суток направляется вместе с делом в ГНС.

Жалоба на постановление по делу о наложении административного взыскания рассматривается ГНС в десятидневный срок со дня поступления.

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