Практика судов
  1. В Украине

Как осуществляется обжалование постановления ГНС о наложении админвзыскания — разъяснение

11:56, 14 октября 2024
Жалоба может быть подана в течение 10 дней со дня вынесения постановления в ГНС или налоговый орган, должностное лицо которого вынесло постановление.
Как осуществляется обжалование постановления ГНС о наложении админвзыскания — разъяснение
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственная налоговая служба рассказала, как осуществляется обжалование в административном порядке постановления о наложении административного взыскания, вынесенного налоговым органом, и в какие сроки.

Согласно п. 1 разд. IV Инструкции по оформлению налоговыми органами материалов об административных правонарушениях, утвержденной приказом Министерства финансов Украины от 2.07.2016 № 566, постановление о наложении административного взыскания может быть обжаловано в вышестоящий налоговый орган (уполномоченное должностное лицо) в порядке и сроки, установленные Кодексом правонарушения от 7 декабря 1984 № 8073-X, или в суд в порядке и сроки, установленные Кодексом административного судопроизводства Украины от 6 июля 2005 № 2747-IV.

Постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано прокурором в случаях, предусмотренных частью пятой ст. 7 КУоАП, лицом, в отношении которого она вынесена, а также потерпевшим.

Она подается в орган (должностном лице), который вынес постановление по делу об административном правонарушении, если иное не установлено законодательством Украины. Поступившая жалоба в течение трех суток направляется вместе с делом органа (должностному лицу), правомочному в соответствии со ст. 288 КУоАП ее рассматривать.

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение десяти дней со дня вынесения постановления. В случае пропуска указанного срока по уважительным причинам этот срок по заявлению лица, в отношении которого вынесено постановление, может быть восстановлен органом (должностным лицом), правомочным рассматривать жалобу.

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении рассматривается правомочными органами (должностными лицами) в десятидневный срок со дня его поступления, если иное не установлено законами Украины.

Копия решения по жалобе на постановление по делу об административном правонарушении в течение трех дней направляется лицу, в отношении которого оно вынесено. В тот же срок копия постановления направляется потерпевшему по его просьбе.

Следовательно, жалоба на постановление о наложении административного взыскания может быть подана в течение десяти дней со дня вынесения постановления в ГНС или налоговый орган, должностное лицо которого вынесло постановление.

Жалоба, поступившая в налоговый орган, вынесший постановление по делу об административном правонарушении, регистрируется и в течение трех суток направляется вместе с делом в ГНС.

Жалоба на постановление по делу о наложении административного взыскания рассматривается ГНС в десятидневный срок со дня поступления.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Освобождение военнослужащего от отбывания наказания с испытательным сроком не является безусловным основанием для его увольнения с военной службы – Верховный Суд

Прокурор указывал, что применение освобождения от отбывания наказания с испытанием по статье 75 УК приведет к невозможности продления военной службы осужденным, поскольку по решению командира воинской части последний будет подлежать увольнению с военной службы как лицо, в отношении которого вынесен обвинительный приговор.

В команде Минобороны по цифровизации проработали онлайн-бронирование, но автоматическое продление отсрочки в Резерв+ не работает

Заместитель министра обороны по цифровизации Катерина Черногоренко пока не знает, когда в Резерв+ заработает автоматическое продление отсрочки для студентов, педагогов, лиц с инвалидностью, многодетных родителей и других категорий.

Кассационный уголовный суд объяснил, что важно для определения размера процессуальных расходов на правовую помощь

Правовую помощь адвокат оказывал в одном уголовном производстве трем лицам, дело касается в основном одних и тех фактических обстоятельств, при этом в указанном расчете отражено по 5 часов первичной консультации и по 5 часов вторичной в отношении каждой потерпевшей и гражданского истца.

В Верховной Раде подготовили изменения к законодательству в сфере медиа

Должностной оклад члена Нацсовета предлагают установить на уровне 105 тысяч грн.

Общественный совет добропорядочности угрожает снизить темпы оценивания судей – все из-за отсутствия полного и удаленного доступа к судейским досье

В Верховной Раде предложили ВККС и ОСД самостоятельно решить проблему досье, но в ВККС не готовы взять ответственность на себя.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Антипова
    Ірина Антипова
    суддя Кіровського районного суду Кіровограда
  • Іван Бандура
    Іван Бандура
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Віктор Гончарук
    Віктор Гончарук
    заступник голови Дніпровського районного суду міста Києва
  • Віталій Попов
    Віталій Попов
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Ярослав Юрчишин
    Ярослав Юрчишин
    голова Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова