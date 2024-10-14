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Як здійснюється оскарження постанови ДПС про накладення адмінстягнення — роз’яснення

11:56, 14 жовтня 2024
Скарга може бути подана протягом 10 днів з дня винесення постанови до ДПС або податкового органу, посадова особа якого винесла постанову.
Як здійснюється оскарження постанови ДПС про накладення адмінстягнення — роз’яснення
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Державна податкова служба розповіла, як здійснюється оскарження в адміністративному порядку постанови про накладення адміністративного стягнення, яку виніс податковий орган, та в які терміни.

Відповідно до п. 1 розд. IV Інструкції з оформлення податковими органами матеріалів про адміністративні правопорушення, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 2.07.2016 № 566, постанову про накладення адміністративного стягнення може бути оскаржено до вищестоящого податкового органу (уповноваженої посадової особи) в порядку та строки, встановлені Кодексом України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року № 8073-X, або до суду в порядку та строки, встановлені Кодексом адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року № 2747-IV.

Постанову по справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржено прокурором у випадках, передбачених частиною п’ятою ст. 7 КУпАП, особою, щодо якої її винесено, а також потерпілим.

Вона подається в орган (посадовій особі), який виніс постанову по справі про адміністративне правопорушення, якщо інше не встановлено законодавством України. Скарга, що надійшла, протягом трьох діб надсилається разом із справою органу (посадовій особі), правомочному відповідно до ст. 288 КУпАП її розглядати.

Скаргу на постанову по справі про адміністративне правопорушення може бути подано протягом десяти днів з дня винесення постанови. В разі пропуску зазначеного строку з поважних причин цей строк за заявою особи, щодо якої винесено постанову, може бути поновлено органом (посадовою особою), правомочним розглядати скаргу.

Скарга на постанову по справі про адміністративне правопорушення розглядається правомочними органами (посадовими особами) в десятиденний строк з дня її надходження, якщо інше не встановлено законами України.

Копія рішення по скарзі на постанову по справі про адміністративне правопорушення протягом трьох днів надсилається особі, щодо якої її винесено. В той же строк копія постанови надсилається потерпілому на його прохання.

Отже, скарга на постанову про накладення адміністративного стягнення може бути подана протягом десяти днів з дня винесення постанови до ДПС або податкового органу, посадова особа якого винесла постанову.

Скарга, що надійшла до податкового органу, який виніс постанову по справі про адміністративне правопорушення, реєструється і протягом трьох діб надсилається разом із справою до ДПС.

Скарга на постанову по справі про накладення адміністративного стягнення розглядається ДПС в десятиденний строк з дня її надходження.

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