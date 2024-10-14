Коли пенсіонери-ВПО мають проходити процедуру ідентифікації для продовження виплат

В Україні пенсіонер, які стали внутрішньо переміщеними особами, мають пройти процедуру ідентифікації. Про це повідомляє Мінреінтеграції.
Так, ВПО, які отримують пенсію в «Ощадбанку», мають проходити ідентифікацію кожні шість місяців.
«Ідентифікація потрібна для підтвердження, що виплати від держави отримує саме та особа, для якої вони призначені», – пояснили у відомстві.
Пройти процедури перевірки особи можна такими способами:
У відомстві додали, що між ПФУ й іншими відомствами діє обмін електронними документами. Це дає змогу сервісним центрам Пенсійного фонду приймати для ідентифікації особи е-паспорт (ID-картку), що відображається у мобільному застосунку «Дія».
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