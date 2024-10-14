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Китай розпочав великі військові навчання біля Тайваню, заявивши про «суворе попередження»

08:55, 14 жовтня 2024
Навчання викликали засудження з боку уряду Тайваню і серйозну стурбованість з боку США.
Китай розпочав великі військові навчання біля Тайваню, заявивши про «суворе попередження»
Ілюстративне фото з відкритих джерел
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Китай розпочав новий етап військових навчань біля Тайваню. Як заявляє влада, це є попередженням «силам, що підтримують незалежність острова». Про це повідомляє Reuters.

Навчання, названі Joint Sword-2024B, проходять у Тайванській протоці, а також у районах на північ, південь та схід від острова. Дата їх завершення не вказана.

«Ці навчання також служать суворим попередженням щодо сепаратистських дій сил незалежності Тайваню. Це законна та необхідна операція для захисту державного суверенітету та національної єдності», – зазначили в заяві.

Уряд Тайваню назвав ці дії «відвертими провокаціями», що серйозно загрожують регіональній стабільності. Тайвань також повідомив, що китайські військові кораблі та літаки наближаються до його території з різних напрямків, що викликає напруженість у регіоні.

«Останні військові ігри та відмова Китаю відмовитися від застосування сили є відвертими провокаціями, які серйозно підірвали регіональний мир і стабільність», – зазначили у Тайвані.

Навчання відбуваються на тлі посилення напруженості після заяви президента Тайваню Лай Чін Те на національному святі, де він наголосив, що тільки народ Тайваню має право вирішувати своє майбутнє. Китай різко засудив цю промову і продовжив проводити навчання поблизу острова.

Також США висловили серйозну стурбованість у зв’язку з військовими навчаннями Народно-визвольної армії Китаю в Тайванській протоці та навколо Тайваню, заявивши, що це загрожує ескалацією в регіоні.

«Ми закликаємо КНР діяти стримано та уникати будь-яких подальших дій, які можуть підірвати мир та стабільність у Тайванській протоці, а також загалом у регіоні, що має важливе значення для регіонального миру та процвітання та є предметом міжнародного занепокоєння», - заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер.

У Вашингтоні підкреслили, що уважно стежать за діями КНР та здійснюють координацію із союзниками та партнерами.

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