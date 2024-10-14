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Джо Байден заявив, що США готові до переговорів з рф, Китаєм та Північною Кореєю для зменшення ядерної загрози

08:37, 14 жовтня 2024
Штати готові до переговорів щодо скорочення ядерних арсеналів.
Джо Байден заявив, що США готові до переговорів з рф, Китаєм та Північною Кореєю для зменшення ядерної загрози
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Президент США Джо Байден заявив, що Штати готові провести переговори з росією, Китаєм та Північною Кореєю щодо зменшення ядерної загрози. Вони можливі «без попередніх умов». Відповідну заяву публікує Білий дім.

«Сполучені Штати готові до переговорів з росією, Китаєм і Північною Кореєю без попередніх умов для зменшення ядерної загрози. Немає користі ні для наших країн, ні для світу від того, щоб попередити прогрес у скороченні ядерних арсеналів», - заявив американський лідер.

Він додав, що зменшення ядерної загрози «важливо не попри небезпеки сучасного світу, а саме через них».

«Ці ядерні ризики підривають норми й угоди, над запровадженням яких ми спільно працювали, і суперечать життєво важливій роботі сучасних Нобелівських лауреатів», - наголосив Байден під час привітання лауреатів Нобелівської премії миру.

Додамо, лауреатом Нобелівської премії миру за 2024 рік стала асоціація Nihon Hidankyo — Японська рада організацій жертв атомних бомбардувань Хіросіми і Нагасакі, що бореться за ядерне роззброєння.

Він також розповів, що торік під час відвідування Хіросіми в Японії мав розмову з людиною, яка пережила ядерне бомбардування у серпні 1945 року.

І ця людина, за словами Байдена, нагадала йому, що «ми повинні продовжувати просуватися до дня, коли ми зможемо остаточно і назавжди позбавити світ ядерної зброї».

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