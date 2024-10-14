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Джо Байден заявил, что США готовы к переговорам с рф, Китаем и Северной Кореей для уменьшения ядерной угрозы

08:37, 14 октября 2024
Штаты готовы к переговорам по сокращению ядерных арсеналов.
Джо Байден заявил, что США готовы к переговорам с рф, Китаем и Северной Кореей для уменьшения ядерной угрозы
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Президент США Джо Байден заявил, что Штаты готовы провести переговоры с россией, Китаем и Северной Кореей по поводу уменьшения ядерной угрозы. Они возможны «без предварительных условий». Соответствующее заявление публикует Белый дом.

«Соединенные Штаты готовы к переговорам с россией, Китаем и Северной Кореей без предварительных условий для уменьшения ядерной угрозы. Нет пользы ни для наших стран, ни для мира, чтобы предупредить прогресс в сокращении ядерных арсеналов», - заявил американский лидер.

Он добавил, что уменьшение ядерной угрозы «важно не несмотря на опасности современного мира, а именно из-за них».

«Эти ядерные риски подрывают нормы и соглашения, над введением которых мы совместно работали, и противоречат жизненно важной работе современных Нобелевских лауреатов», - подчеркнул Байден во время поздравления лауреатов Нобелевской премии мира.

Добавим, лауреатом Нобелевской премии мира за 2024 год стала ассоциация Nihon Hidankyo — Японский совет организаций жертв атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, борющихся за ядерное разоружение.

Он также рассказал, что в прошлом году во время посещения Хиросимы в Японии беседовал с человеком, пережившим ядерную бомбардировку в августе 1945 года.

И этот человек, по словам Байдена, напомнил ему, что «мы должны продолжать продвигаться ко дню, когда мы сможем окончательно и навсегда лишить мира ядерного оружия».

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