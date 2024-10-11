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Нобелівську премію миру отримала японська організація Nihon Hidankyo за зусилля у ядерному роззброєнні

12:58, 11 жовтня 2024
Японська організація бореться за ядерне роззброєння.
Нобелівську премію миру отримала японська організація Nihon Hidankyo за зусилля у ядерному роззброєнні
Джерело фото: Agenzia Nova
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Лауреатом Нобелівської премії миру 2024 року стала японська організація Nihon Hidankyo, що об'єднує жертв атомних бомбардувань Хіросіми та Нагасакі і активно виступає за ядерне роззброєння. Про це оголосив Норвезький Нобелівський комітет у п'ятницю, 11 жовтня, в Осло.

Організація отримала нагороду за свої зусилля, спрямовані на досягнення світу, вільного від ядерної зброї. У 2024 році на здобуття премії було висунуто 286 кандидатів, серед яких 197 фізичних осіб та 89 організацій. Це свідчить про значне зменшення кількості кандидатів у порівнянні з попередніми роками.

Нагадаємо, південнокорейська письменниця Хан Ган отримала Нобелівську премію з літератури. Крім того, Нобелівську премію з фізики отримали Джон Хопфілд та Джеффрі Хінтон за прорив у галузі ШІ. А Нобелівську премію із фізіології та медицини присудили американським вченим за відкриття мікроРНК.

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