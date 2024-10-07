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Нобелівську премію із фізіології та медицини присудили американським вченим за відкриття мікроРНК

16:32, 7 жовтня 2024
Їхнєх відкриття виявило абсолютно новий принцип регуляції генів, який є важливим для багатоклітинних організмів, включаючи людину.
Нобелівську премію із фізіології та медицини присудили американським вченим за відкриття мікроРНК
Джерело фото: Nobel Prize / Facebook
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У перший день Нобелівського тижня, 7 жовтня, комітет обрав лауреатами Нобелівської премії у галузі фізіології та медицини 2024 року американських вчених Віктора Амброса та Гарі Рувкуна за відкриття мікроРНК та їхню роль в посттранскрипційній регуляції генів.

Як повідомляють у Фонді Нобеля, новаторське відкриття виявило абсолютно новий вимір регуляції генів, який є важливим для багатоклітинних організмів, включаючи людину.

Пояснюється, що інформацію, що зберігається в наших хромосомах, можна порівняти з інструкцією для всіх клітин нашого тіла. Кожна клітина містить однакові хромосоми, тому кожна клітина містить точно такий же набір генів і точно такий же набір інструкцій.

«Проте різні типи клітин, такі як м’язові та нервові клітини, мають дуже різні характеристики. Як виникають ці відмінності? Відповідь полягає в генній регуляції, яка дозволяє кожній клітині вибирати лише відповідні інструкції. Це гарантує, що в кожному типі клітин активний лише правильний набір генів», - йдеться у повідомленні.

Віктор Амброс і Гарі Рувкун цікавилися тим, як розвиваються різні типи клітин. Вони виявили мікроРНК, новий клас крихітних молекул РНК, які відіграють вирішальну роль у регуляції генів.

«Їхнє революційне відкриття виявило абсолютно новий принцип регуляції генів, який виявився важливим для багатоклітинних організмів, включаючи людину. Зараз відомо, що геном людини кодує понад тисячу мікроРНК», - зазначили у Фонді Нобеля.

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