Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили американским ученым за открытие микроРНК

Их открытие выявило совершенно новый принцип регуляции генов, который важен для многоклеточных организмов, включая человека.

Источник фото: Nobel Prize / Facebook

В первый день Нобелевской недели, 7 октября, комитет избрал лауреатами Нобелевской премии в области физиологии и медицины 2024 американских ученых Виктора Амброса и Гарри Рувкуна за открытие микроРНК и их роль в посттранскрипционной регуляции генов.

Как сообщают в Фонде Нобеля, новаторское открытие выявило совершенно новое измерение регуляции генов, которое является важным для многоклеточных организмов, включая человека.

Объясняется, что хранимую в наших хромосомах информацию можно сравнить с инструкцией для всех клеток нашего тела. Каждая клетка содержит одинаковые хромосомы, поэтому каждая клетка содержит такой же набор генов и точно такой же набор инструкций.

«Однако разные типы клеток, такие как мышечные и нервные клетки, имеют очень разные характеристики. Как возникают эти отличия? Ответ заключается в генной регуляции, позволяющей каждой клетке выбирать только соответствующие инструкции. Это гарантирует, что в каждом типе клеток активен только верный набор генов», - говорится в сообщении.

Виктор Амброс и Гарри Рувкун интересовались тем, как развиваются разные типы клеток. Они нашли микроРНК, новый класс крошечных молекул РНК, играющих решающую роль в регуляции генов.

«Их революционное открытие обнаружило совершенно новый принцип регуляции генов, который оказался важным для многоклеточных организмов, включая человека. Сейчас известно, что геном человека кодирует более тысячи микроРНК», - отметили в Фонде Нобеля.

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