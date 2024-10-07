Как плательщик может узнать в электронном кабинете, есть ли налоговый долг

При обращении к меню е-кабинета о состоянии расчетов с бюджетом отображается сводная информация по состоянию на момент обращения, содержащая информацию о каждом виде платежа, в частности, налоговый долг.

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Налогоплательщик имеет доступ к своим лицевым счетам по уплате налогов, сборов и других платежей в меню «Состояние расчетов с бюджетом» частной части Электронного кабинета. Об этом напоминает Главное управление ГНС в Харьковской области.

Так, при обращении к указанному меню отображается сводная информация по состоянию на момент обращения, содержащая информацию о каждом виде платежа, в частности налоговом долге.

Доступ к частной части Электронного кабинета предоставляется онлайн с использованием квалифицированного поставщика электронных доверительных через интегрированную систему услуг электронной идентификации – id.gov.ua (MobileID и BankID).

Вход в электронный кабинет осуществляется через вебпортал ДПС по ссылке.

Напомним, что в частной части Электронного кабинета информация по учетным данным, представленной отчетности, состоянию расчетов с бюджетом, письмам, запросам, регистрации налоговых накладных и других сервисов обновляется в режиме реального времени.

Также о наличии налогового долга физические лица могут узнать с помощью мобильного приложения «Моя налоговая».

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