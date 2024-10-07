Перерегистрация авто с заниженной стоимостью будет невозможна, а данные о таких попытках будут передавать правоохранителям — МВД

Автомобили не будут перерегистрировать, если их продали по заниженной стоимости, а данные будут передавать налоговой.

Фото: ukr-day.com

Как известно, Кабинет министров принял постановление, согласно которому совершенствуется процедура комиссионной торговли транспортными средствами. Она решает проблему умышленного занижения оценочной стоимости транспортных средств торговыми организациями, из-за чего бюджет Украины недополучает миллионы гривен, отметили в МВД.

Начальник Главного сервисного центра МВД Николай Рудык сообщил, что сейчас происходит доработка реестра для того, чтобы сделать невозможным реализацию транспортных средств с нарушениями норм, предусмотренных Постановлением.

«Если продажа легкового автомобиля не первая в календарном году, а вторая и более – подается соответствующее заявление в произвольной форме относительно фактов продаж транспортных средств в текущем году, к которому прилагается оценка стоимости транспортного средства. Для легковых авто можно подать выписку с сайта Минэкономики, где указана среднерыночная цена транспортного средства. При продаже грузовика нужно подавать только оценку стоимости. Сумма, указанная в оценке, прилагается к договору купли-продажи. С нее уплачивается налог с полученных доходов от продажи транспортных средств, плюс 1,5% военного сбора», - сказал он.

Начальник Главного сервисного центра МВД добавил, что если в договоре купли-продажи, оформленном в торговой организации, будет указана заниженная стоимость авто, работник сервисного центра МВД откажет в предоставлении услуги. Материалы будут направлены в правоохранительные органы, налоговую службу и Фонд госимущества для принятия соответствующих решений и выяснения обстоятельств.

Оценку стоимости производит Экспертная служба МВД и уполномоченные субъекты оценочной деятельности. Специалисты, осуществляющие оценку автомобилей, пользуются «Бюллетенем автотовароведа». Эксперт определяет «рыночную стоимость» с учетом пробега, условий ухода, хранения, эксплуатации, технического состояния, комплектности, наличия или отсутствия повреждений.

В МВД напомнили, что продажа авто облагается налогом на прибыль:

Для легковых автомобилей реализация первого транспортного средства в течение года без налога, второго – 5% от стоимости автомобиля, третьего и более – 18%.

Для грузовых автомобилей – продажа первого и второго 5% от стоимости, третьего и последующих – 18%.

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