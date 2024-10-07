Перереєстрація авто із заниженою вартістю буде неможлива, а дані про такі спроби передаватимуть до правоохоронців — МВС

Автомобілі не перереєстровуватимуть, якщо їх продали по заниженій вартості, а дані передаватимуть податковій.

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Як відомо, Кабінет міністрів прийняв Постанову, відповідно до якої вдосконалюється процедура комісійної торгівлі транспортними засобами. Вона розв'язує проблему навмисного заниження оціночної вартості транспортних засобів торговельними організаціями, через що бюджет України недоотримує мільйони гривень, зазначили у МВС.

Начальник Головного сервісного центру МВС Микола Рудик повідомив, що наразі відбувається доопрацювання реєстру для того, щоб унеможливити реалізацію транспортних засобів з порушеннями норм, передбачених Постановою.

«Якщо продаж легкового автомобіля не перший у календарному році, а другий і більше – подається відповідна заява у довільній формі щодо фактів продажів транспортних засобів у поточному році, до якої додається оцінка вартості транспортного засобу. Для легкових авто можна подати витяг з сайту Мінекономіки, де вказана середньоринкова ціна транспортного засобу. При продажі вантажівки потрібно подавати лише оцінку вартості. Сума, вказана в оцінці, додається до договору купівлі-продажу. З неї сплачується податок з отриманих доходів від продажу транспортних засобів, плюс 1,5 % військового збору», - сказав він.

Начальник Головного сервісного центру МВС додав, якщо в договорі купівлі-продажу, оформленому у торговельній організації, буде вказана занижена вартість авто, працівник сервісного центру МВС відмовить у наданні послуги. Матеріали будуть направлені до правоохоронних органів, податкової служби та Фонду держмайна для прийняття відповідних рішень та з’ясування обставин.

Оцінку вартості робить Експертна служба МВС та уповноважені суб’єкти оціночної діяльності. Фахівці, які здійснюють оцінку автомобілів, користуються «Бюлетенем автотоварознавця». Експерт визначає «ринкову вартість» з урахуванням пробігу, умов догляду, зберігання, експлуатації, технічного стану, комплектності, наявності або відсутності пошкоджень тощо.

У МВС нагадали, що продаж авто обкладається податком на прибуток:

Для легкових автомобілів реалізація першого транспортного засобу впродовж року без податку, другого — 5% від вартості автівки, третього та більше — 18%.

Для вантажних автомобілів — продаж першого і другого 5% від вартості, третього і наступних — 18%.

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