Практика судів
  1. В Україні
  2. / Авто

Перереєстрація авто із заниженою вартістю буде неможлива, а дані про такі спроби передаватимуть до правоохоронців — МВС

13:32, 7 жовтня 2024
Автомобілі не перереєстровуватимуть, якщо їх продали по заниженій вартості, а дані передаватимуть податковій.
Перереєстрація авто із заниженою вартістю буде неможлива, а дані про такі спроби передаватимуть до правоохоронців — МВС
Фото: ukr-day.com
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як відомо, Кабінет міністрів прийняв Постанову, відповідно до якої вдосконалюється процедура комісійної торгівлі транспортними засобами. Вона розв'язує проблему навмисного заниження оціночної вартості транспортних засобів торговельними організаціями, через що бюджет України недоотримує мільйони гривень, зазначили у МВС.

Начальник Головного сервісного центру МВС Микола Рудик повідомив, що наразі відбувається доопрацювання реєстру для того, щоб унеможливити реалізацію транспортних засобів з порушеннями норм, передбачених Постановою.

«Якщо продаж легкового автомобіля не перший у календарному році, а другий і більше – подається відповідна заява у довільній формі щодо фактів продажів транспортних засобів у поточному році, до якої додається оцінка вартості транспортного засобу. Для легкових авто можна подати витяг з сайту Мінекономіки, де вказана середньоринкова ціна транспортного засобу. При продажі вантажівки потрібно подавати лише оцінку вартості. Сума, вказана в оцінці, додається до договору купівлі-продажу. З неї сплачується податок з отриманих доходів від продажу транспортних засобів, плюс 1,5 % військового збору», - сказав він.

Начальник Головного сервісного центру МВС додав, якщо в договорі купівлі-продажу, оформленому у торговельній організації, буде вказана занижена вартість авто, працівник сервісного центру МВС відмовить у наданні послуги. Матеріали будуть направлені до правоохоронних органів, податкової служби та Фонду держмайна для прийняття відповідних рішень та з’ясування обставин.

Оцінку вартості робить Експертна служба МВС та уповноважені суб’єкти оціночної діяльності. Фахівці, які здійснюють оцінку автомобілів, користуються «Бюлетенем автотоварознавця». Експерт визначає «ринкову вартість» з урахуванням пробігу, умов догляду, зберігання, експлуатації, технічного стану, комплектності, наявності або відсутності пошкоджень тощо.

У МВС нагадали, що продаж авто обкладається податком на прибуток:

Для легкових автомобілів реалізація першого транспортного засобу впродовж року без податку, другого — 5% від вартості автівки, третього та більше — 18%.

Для вантажних автомобілів — продаж першого і другого 5% від вартості, третього і наступних — 18%.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Перереєструвати автомобіль Тесла, вказавши в договорі вартість в 10 тисяч грн, буде неможливо – Кабмін прийняв постанову

Якщо в договорі купівлі-продажу, оформленому у торговельній організації, буде вказана занижена вартість авто, працівник сервісного центру МВС відмовить у наданні послуги, а матеріали будуть направлені до правоохоронних органів та податкової служби.

Сергій Іонушас з колегами вважають, що, знизивши штраф до 8500 грн, вони простимулюють 6 млн громадян внести свої дані до Реєстру військовозобов'язаних

Нардепи пропонують дати можливість чоловікам, які досі не уточнили дані – а таких біля 6 млн, сплатити 8500 грн шляхом самостійного ініціювання процесу розгляду справи та накладення на себе штрафу через Резерв+.

У Верховній Раді обмежили користування Telegram – Ярослав Юрчишин

Блокування роботи месенджера для працівників апарату Верховної Ради буде відбуватися за допомогою технічних та програмних засобів – голова комітет зі свободи слова Юрчишин.

Для дезертирів військова служба призупинятися не буде – члени комітету з нацбезпеки внесли законопроект з умовами

Олександр Завітневич, Федір Веніславський та інші члени комітету пропонують встановити, що для військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини чи дезертирували, не призупиняється військова служба – але за певних умов.

Скільки коштів надійшло до бюджету в рамках сплати штрафів від ТЦК – відповідь Мінфіну

Від адміністративних штрафів та інших санкцій до загального фонду бюджету надійшло 2,6 млрд грн, але окремо кошти від сплати штрафів від ТЦК не обліковуються – відповідь Мінфіну.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Борис Продан
    Борис Продан
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Дмитро Шмигельський
    Дмитро Шмигельський
    суддя Деснянського районного суду міста Києва