Як платник може дізнатися в електронному кабінеті, чи є податковий борг

При зверненні до меню е-кабінету щодо стану розрахунків з бюджетом відображається зведена інформація станом на момент звернення, що містить інформацію про кожен вид платежу, зокрема податковий борг.

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Платник податків має доступ до своїх особових рахунків зі сплати податків, зборів та інших платежів у меню «Стан розрахунків з бюджетом» приватної частини Електронного кабінету. Про це нагадує Головне управління ДПС у Харківській області.

Так, при зверненні до зазначеного меню відображається зведена інформація станом на момент звернення, що містить інформацію про кожен вид платежу, зокрема податковий борг.

Доступ до приватної частини Електронного кабінету надається онлайн з використанням кваліфікованого надавача електронних довірчих, через інтегровану систему послуг електронної ідентифікації – id.gov.ua (MobileID та BankID).

Вхід до Електронного кабінету здійснюється через вебпортал ДПС за посиланням.

Нагадаємо, що у приватній частині Електронного кабінету інформація щодо облікових даних, поданої звітності, стану розрахунків з бюджетом, листів, запитів, реєстрації податкових накладних та інших сервісів оновлюється в режимі реального часу.

Також про наявність податкового боргу фізичні особи можуть дізнатися за допомогою мобільного застосунку «Моя податкова».

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