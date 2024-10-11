Нобелевскую премию мира получила японская организация Nihon Hidankyo за усилия в ядерном разоружении

Японская организация борется за ядерное разоружение.

Источник фото: Agenzia Nova

Лауреатом Нобелевской премии мира 2024 года стала японская организация Nihon Hidankyo, объединяющая жертв атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки и активно выступающая за ядерное разоружение. Об этом объявил Норвежский Нобелевский комитет в пятницу, 11 октября, в Осло.

Организация получила награду за свои усилия, направленные на достижение мира, свободного от ядерного оружия. В 2024 году на соискание премии было выдвинуто 286 кандидатов, среди которых 197 физических лиц и 89 организаций. Это свидетельствует о значительном уменьшении количества кандидатов по сравнению с предыдущими годами.

Напомним, южнокорейская писательница Хан Ган получила Нобелевскую премию по литературе. Кроме того, Нобелевскую премию по физике получили Джон Хопфилд и Джеффри Хинтон за прорыв в области ИИ. А Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили американским ученым за открытие микроРНК.

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