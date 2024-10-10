Південнокорейська письменниця Хан Ган отримала Нобелівську премію з літератури

Поетична проза Хан Ган протистоїть історичним травмам і викриває крихкість людського життя.

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Лауреаткою Нобелівської премії з літератури 2024 року стала південнокорейська письменниця Хан Ган. Нобелівський комітет відзначив її «інтенсивну поетичну прозу, що протистоїть історичним травмам і оголює крихкість людського життя».

У повідомленні комітету йдеться: «Нобелівську премію з літератури за 2024 рік вручили південнокорейській письменниці Хан Канг, «за її інтенсивну поетичну прозу, яка протистоїть історичним травмам і викриває крихкість людського життя».

Хан Ган стала відомою завдяки своєму роману «Вегетаріанка», за який вона отримала Міжнародну Букерівську премію у 2016 році. Цей твір розповідає про рішучу відмову жінки від м'ясних продуктів та руйнівні наслідки цього рішення. Також повість письменниці «Немовля Будда» була адаптована в однойменний кінофільм.

Нагадаємо, Нобелівську премію з фізики отримали Джон Хопфілд та Джеффрі Хінтон за прорив у галузі ШІ. А Нобелівську премію із фізіології та медицини присудили американським вченим за відкриття мікроРНК.

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