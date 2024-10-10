Рада прийняла закон, який усуває колізії між законом про адмінпроцедуру і спеціальними законодавчими актами

Метою закону є приведення законодавчих актів України у відповідність до Закону України «Про адміністративну процедуру».

Верховна Рада прийняла закон про внесення змін до деяких законодавчих актів у зв’язку з прийняттям Закону України «Про адміністративну процедуру» 10161. Про це повідомило Міністерство юстиції України.

Метою закону є приведення законодавчих актів України у відповідність до Закону України «Про адміністративну процедуру».

«Це дозволить узгодити законодавчі акти, що регулюють адміністративні правовідносини, з вимогами цього Закону, усунути суперечності між ним і спеціальними законами, а також наблизити українське законодавство до стандартів ЄС, де діють уніфіковані правила адміністративних процедур», – зазначив заступник Міністра юстиції України Олександр Банчук.

У Мінюсті зазначають, що вимогою інтеграційних прагнень України є докорінне реформування правової системи та наближення її до європейських стандартів. Саме за рахунок впровадження цих стандартів забезпечується можливість наближення правових систем, що є ключовим чинником гармонізації національного законодавства та законодавства Європейського Союзу.

Крім того, реалізація Закону суттєво спростить провадження господарської діяльності, зробить правила її здійснення більш чіткими та прозорими та дозволить усунути колізії, недосконалості норм і адміністративну процедур в цілому.

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