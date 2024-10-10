Практика судів
  1. Законодавство
  2. / В Україні

Рада прийняла закон, який усуває колізії між законом про адмінпроцедуру і спеціальними законодавчими актами

14:51, 10 жовтня 2024
Метою закону є приведення законодавчих актів України у відповідність до Закону України «Про адміністративну процедуру».
Рада прийняла закон, який усуває колізії між законом про адмінпроцедуру і спеціальними законодавчими актами
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховна Рада прийняла закон про внесення змін до деяких законодавчих актів у зв’язку з прийняттям Закону України «Про адміністративну процедуру» 10161. Про це повідомило Міністерство юстиції України.

Метою закону є приведення законодавчих актів України у відповідність до Закону України «Про адміністративну процедуру».

«Це дозволить узгодити законодавчі акти, що регулюють адміністративні правовідносини, з вимогами цього Закону, усунути суперечності між ним і спеціальними законами, а також наблизити українське законодавство до стандартів ЄС, де діють уніфіковані правила адміністративних процедур», – зазначив заступник Міністра юстиції України Олександр Банчук.

У Мінюсті зазначають, що вимогою інтеграційних прагнень України є докорінне реформування правової системи та наближення її до європейських стандартів. Саме за рахунок впровадження цих стандартів забезпечується можливість наближення правових систем, що є ключовим чинником гармонізації національного законодавства та законодавства Європейського Союзу.

Крім того, реалізація Закону суттєво спростить провадження господарської діяльності, зробить правила її здійснення більш чіткими та прозорими та дозволить усунути колізії, недосконалості норм і адміністративну процедур в цілому.

Раніше ми писали, що до закону про адвокатуру внесуть зміни щодо набрання чинності рішеннями органів адвокатського самоврядування і оскарження рішень КДКА.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Вища рада правосуддя змінила підсудність справ Костянтинівського міськрайонного суду, але без дискусій не обійшлося

Збори суддів виступили проти зміни територіальної підсудності справ суду та не погодилися з головою Верховного Суду.

Прокурор не зможе змінити обвинувачення з кримінального проступку на злочин будь-якої тяжкості під час судового розгляду – прийнято зміни до КПК

Верховна Рада внесла зміни до статті 338 Кримінального процесуального кодексу, яка регулює порядок зміни обвинувачення в суді.

Заборона підозрюваному спілкуватися «з усіма на світі»: закон і практика

Практика встановлення судом, зокрема ВАКС, тотальної заборони підозрюваному спілкуватися «з усіма на світі» порушує приписи Конституції і КПК – д. ю. н., професор Микола Мельник.

Замість висновків експертів у кримінальних справах будуть довідки та «інші документи» спеціалістів – парламент прийняв закон

Верховна Рада прирівняла довідки, висновки та «інші документи» спеціалістів до доказів у кримінальних справах – як будуть «прискорювати» розслідування.

Під час голосування за підвищення податків була провалена правка про визначення, хто і як є платником військового збору, що ламає логіку закону

Поправка, яка передбачала, хто є платником військового збору і що є об’єктом оподаткування, була провалена у пленарному залі, що ставить під сумнів фінальну редакцію проекту про підвищення податків.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Заворотна
    Оксана Заворотна
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області