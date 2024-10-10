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Прокурор не зможе змінити обвинувачення з кримінального проступку на злочин будь-якої тяжкості під час судового розгляду – прийнято зміни до КПК

14:47, 10 жовтня 2024
Верховна Рада внесла зміни до статті 338 Кримінального процесуального кодексу, яка регулює порядок зміни обвинувачення в суді.
Прокурор не зможе змінити обвинувачення з кримінального проступку на злочин будь-якої тяжкості під час судового розгляду – прийнято зміни до КПК
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Парламент законом про прирівняння довідок, висновків та інших документів спеціалістів до доказів у кримінальних справах також вніс зміни до Кримінального процесуального кодексу щодо порядку зміни обвинувачення в суді.

А саме внесені зміни до ч. 1 статті 338 КПК, яка регулює порядок зміни обвинувачення в суді.

Нагадаємо, наразі вона встановлює, що з метою зміни правової кваліфікації та/або обсягу обвинувачення прокурор має право змінити обвинувачення, якщо під час судового розгляду встановлені нові фактичні обставини кримінального правопорушення, у вчиненні якого обвинувачується особа.

Відповідно до внесених депутатами змін до ч. 1 ст. 338 КПК додали норму про те, що «не допускається зміна обвинувачення прокурором з кримінального проступку на злочин будь-якої тяжкості під час судового розгляду».

Також статтю 615 КПК доповнили новою нормою про те, що в умовах воєнного стану Генеральний прокурор (в. о. Генпрокурора) або уповноважені ним прокурори з метою забезпечення ефективності досудового розслідування своєю вмотивованою постановою мають право визначити підслідність або доручити здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених статтями 407 (Самовільне залишення військової частини або місця служби) і 408 (Дезертирство) Кримінального кодексу України, іншому органу досудового розслідування.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», довідки та «інші документи» спеціалістів стануть доказами у кримінальних справах. У тому числі, замість висновку експерта будуть використовувати довідки спеціаліста стосовно зброї, вибухівки, наркотиків тощо. Відповідний законопроект 10075 ухвалила Верховна Рада 9 жовтня, додавши до другого читання низку нових норм. Депутати аргументують прийняття закону необхідністю «прискорити процеси розслідування» і тим, що експерти, які проводять судово-медичні, імунологічні, цитологічні, генетичні, балістичні, вибухотехнічні та інші експертизи, «завантажені».

Автор: Наталя Мамченко

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Прокурор не зможе змінити обвинувачення з кримінального проступку на злочин будь-якої тяжкості під час судового розгляду – прийнято зміни до КПК

Верховна Рада внесла зміни до статті 338 Кримінального процесуального кодексу, яка регулює порядок зміни обвинувачення в суді.

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