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Прокурор не сможет менять обвинение с уголовного проступка на преступление любой тяжести во время судебного разбирательства – приняты изменения в УПК

14:47, 10 октября 2024
Верховная Рада внесла изменения в статью 338 Уголовного процессуального кодекса, регулирующую порядок изменения обвинения в суде.
Прокурор не сможет менять обвинение с уголовного проступка на преступление любой тяжести во время судебного разбирательства – приняты изменения в УПК
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Парламент законом о приравнении справок, выводов и других документов специалистов к доказательствам по уголовным делам также внес изменения в Уголовный процессуальный кодекс относительно порядка изменения обвинения в суде.

А именно внесены изменения в ч. 1 статьи 338 УПК, регулирующую порядок изменения обвинения в суде.

Напомним, в настоящее время она устанавливает, что в целях изменения правовой квалификации и/или объема обвинения прокурор имеет право изменить обвинение, если в ходе судебного разбирательства установлены новые фактические обстоятельства уголовного правонарушения, в совершении которого обвиняется лицо.

В соответствии с внесенными депутатами изменениями в ч. 1 ст. 338 УПК добавили норму о том, что «не допускается изменение обвинения прокурором по уголовному проступку на преступление любой тяжести во время судебного разбирательства».

Также статью 615 УПК дополнили новой нормой о том, что в условиях военного положения Генеральный прокурор (и. о. Генпрокурора) или уполномоченные им прокуроры с целью обеспечения эффективности досудебного расследования своим мотивированным постановлением вправе определить подследственность или поручить досудебное расследование уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 407 (Самовольное оставление воинской части или места службы) и 408 (Дезертирство) Уголовного кодекса Украины, другому органу досудебного расследования.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», справки и другие документы специалистов станут доказательствами по уголовным делам. В том числе вместо вывода эксперта будут использовать справки специалиста относительно оружия, взрывчатки, наркотиков и т. д. Соответствующий законопроект 10075 приняла Верховная Рада 9 октября, прибавив ко второму чтению ряд новых норм. Депутаты аргументируют принятие закона необходимостью «ускорить процессы расследования» и тем, что эксперты, проводящие судебно-медицинские, иммунологические, цитологические, генетические, баллистические, взрывотехнические и другие экспертизы, «загружены».

Автор: Наталя Мамченко

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