Практика судов
  1. Суд инфо

Судебные дела Константиновского горрайонного суда Донецкой области все же изменят территориальную подсудность

14:49, 10 октября 2024
Высший совет правосудия поддержал изменение территориальной подсудности судебных дел суда.
Судебные дела Константиновского горрайонного суда Донецкой области все же изменят территориальную подсудность
Источник фото: Общественное
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Верховном Суде сообщили о том, что территориальная подсудность судебных дел Константиновского горрайонного суда Донецкой области будет изменена.

Так, с 21 октября – понедельник – территориальная подсудность судебных дел суда изменена путем ее определения Бабушкинскому районному суду города Днепропетровска.

Решение было принято Высшим советом правосудия 10 октября по представлению Председателя Верховного Суда Станислава Кравченко.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Высший совет правосудия 3 октября не смог решить вопрос об изменении территориальной подсудности судебных дел Константиновского горрайонного суда Донецкой области.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд ВС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Прокурор не сможет менять обвинение с уголовного проступка на преступление любой тяжести во время судебного разбирательства – приняты изменения в УПК

Верховная Рада внесла изменения в статью 338 Уголовного процессуального кодекса, регулирующую порядок изменения обвинения в суде.

Запрет подозреваемому общаться «со всеми на свете»: закон и практика

Практика установления судом, в частности ВАКС, тотального запрета подозреваемому общаться «со всеми на свете» нарушает предписания Конституции и УПК – д. ю. н., профессор Николай Мельник.

Вместо заключения экспертов по уголовным делам будут справки и «другие документы» специалистов – парламент принял закон

Верховная Рада приравняла справки, выводы и «другие документы» специалистов к доказательствам по уголовным делам – как будут «ускорять» расследование.

При голосовании за повышение налогов была провалена правка об определении, кто и как является плательщиком военного сбора, что ломает логику закона

Поправка, которая предусматривала, кто является плательщиком военного сбора и что является объектом налогообложения, была провалена в пленарном зале, что ставит под сомнение финальную редакцию проекта о повышении налогов.

Иностранцев смогут принимать в разведку и на должности офицерского состава в ВСУ – Рада приняла закон

Сотрудником разведывательного органа сможет быть лицо, имеющее гражданство иностранного государства или лицо без гражданства.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Заворотна
    Оксана Заворотна
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області