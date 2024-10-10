Судебные дела Константиновского горрайонного суда Донецкой области все же изменят территориальную подсудность

Высший совет правосудия поддержал изменение территориальной подсудности судебных дел суда.

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В Верховном Суде сообщили о том, что территориальная подсудность судебных дел Константиновского горрайонного суда Донецкой области будет изменена.

Так, с 21 октября – понедельник – территориальная подсудность судебных дел суда изменена путем ее определения Бабушкинскому районному суду города Днепропетровска.

Решение было принято Высшим советом правосудия 10 октября по представлению Председателя Верховного Суда Станислава Кравченко.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Высший совет правосудия 3 октября не смог решить вопрос об изменении территориальной подсудности судебных дел Константиновского горрайонного суда Донецкой области.

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