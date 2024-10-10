Судові справи Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області все ж змінять територіальну підсудність

Вища рада правосуддя підтримала зміну територіальної підсудності судових справ суду.

Джерело фото: Суспільне

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У Верховному Суді повідомили про те, що територіальну підсудність судових справ Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області буде змінено.

Так, з 21 жовтня – понеділок – територіальну підсудність судових справ суду змінено шляхом її визначення Бабушкінському районному суду міста Дніпропетровська.

Рішення було ухвалено Вищою радою правосуддя 10 жовтня за поданням Голови Верховного Суду Станіслава Кравченка.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Вища рада правосуддя 3 жовтня не змогла вирішити питання щодо зміни територіальної підсудності судових справ Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області.

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