Східний апеляційний господарський суд проаналізував судову практику застосування судами Закону «Про виконавче провадження»

Проаналізовано правові висновки Верховного Суду у господарських, цивільних та адміністративних справах.

Джерело фото: Східний апеляційний господарський суд

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Східний апеляційний господарський суд проаналізував судової практики застосування судами Закону України «Про виконавче провадження».

Зокрема, систематизовано та узагальнено правові висновки Верховного Суду у господарських, цивільних та адміністративних справах щодо таких питань:

виконання судових рішень в умовах воєнного стану;

питання юрисдикції спорів щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності державного виконавця чи іншої особи органу державної виконавчої служби або приватного виконавця. Визначення територіальної юрисдикції;

справи, пов’язані з відстроченням виконання судового рішення;

питання, пов’язані з заміною сторони у виконавчому провадженні;

справи, пов’язані з визначенням строків у виконавчому провадженні;

питання, пов’язані з поверненням виконавчого документа та закінченням виконавчого провадження;

процесуальні питання, пов’язані з виконанням судових рішень.

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