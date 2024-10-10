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Східний апеляційний господарський суд проаналізував судову практику застосування судами Закону «Про виконавче провадження»

14:42, 10 жовтня 2024
Проаналізовано правові висновки Верховного Суду у господарських, цивільних та адміністративних справах.
Східний апеляційний господарський суд проаналізував судову практику застосування судами Закону «Про виконавче провадження»
Джерело фото: Східний апеляційний господарський суд
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Східний апеляційний господарський суд проаналізував судової практики застосування судами Закону України «Про виконавче провадження».

Зокрема, систематизовано та узагальнено правові висновки Верховного Суду у господарських, цивільних та адміністративних справах щодо таких питань:

  • виконання судових рішень в умовах воєнного стану;
  • питання юрисдикції спорів щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності державного виконавця чи іншої особи органу державної виконавчої служби або приватного виконавця. Визначення територіальної юрисдикції;
  • справи, пов’язані з відстроченням виконання судового рішення;
  • питання, пов’язані з заміною сторони у виконавчому провадженні;
  • справи, пов’язані з визначенням строків у виконавчому провадженні;
  • питання, пов’язані з поверненням виконавчого документа та закінченням виконавчого провадження;
  • процесуальні питання, пов’язані з виконанням судових рішень.

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