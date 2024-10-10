Восточный апелляционный хозяйственный суд проанализировал судебную практику применения судами Закона «Об исполнительном производстве»

14:42, 10 октября 2024
Проанализированы правовые выводы Верховного Суда по хозяйственным, гражданским и административным делам.
Источник фото: Восточный апелляционный хозяйственный суд
Восточный апелляционный хозяйственный суд проанализировал судебную практику применения судами Закона Украины «Об исполнительном производстве».
В частности, систематизированы и обобщены правовые выводы Верховного Суда по хозяйственным, гражданским и административным делам по следующим вопросам:
- исполнение судебных решений в условиях военного положения;
- вопросы юрисдикции споров по обжалованию решений, действий или бездействия государственного исполнителя или другого лица органа государственной исполнительной службы или частного исполнителя. Определение территориальной юрисдикции;
- дела, связанные с отсрочкой исполнения судебного решения;
- вопросы, связанные с заменой стороны в исполнительном производстве;
- дела, связанные с определением сроков в исполнительном производстве;
- вопросы, связанные с возвращением исполнительного документа и окончанием исполнительного производства;
- процессуальные вопросы, связанные с исполнением судебных решений.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.