Восточный апелляционный хозяйственный суд проанализировал судебную практику применения судами Закона «Об исполнительном производстве»

Проанализированы правовые выводы Верховного Суда по хозяйственным, гражданским и административным делам.

Источник фото: Восточный апелляционный хозяйственный суд

Восточный апелляционный хозяйственный суд проанализировал судебную практику применения судами Закона Украины «Об исполнительном производстве».

В частности, систематизированы и обобщены правовые выводы Верховного Суда по хозяйственным, гражданским и административным делам по следующим вопросам:

исполнение судебных решений в условиях военного положения;

вопросы юрисдикции споров по обжалованию решений, действий или бездействия государственного исполнителя или другого лица органа государственной исполнительной службы или частного исполнителя. Определение территориальной юрисдикции;

дела, связанные с отсрочкой исполнения судебного решения;

вопросы, связанные с заменой стороны в исполнительном производстве;

дела, связанные с определением сроков в исполнительном производстве;

вопросы, связанные с возвращением исполнительного документа и окончанием исполнительного производства;

процессуальные вопросы, связанные с исполнением судебных решений.

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