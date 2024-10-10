Рада приняла закон, устраняющий коллизии между законом об админпроцедуре и специальными законодательными актами

Целью закона является приведение законодательных актов Украины в соответствие с Законом Украины «Об административной процедуре».

Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи с принятием Закона Украины «Об административной процедуре» 10161. Об этом сообщило Министерство юстиции Украины.

Целью закона является приведение законодательных актов Украины в соответствие с Законом Украины «Об административной процедуре».

«Это позволит согласовать законодательные акты, регулирующие административные правоотношения, с требованиями этого Закона, устранить противоречия между ним и специальными законами, а также приблизить украинское законодательство к стандартам ЕС, где действуют унифицированные правила административных процедур», - отметил заместитель Министра юстиции Украины Александр Банчук.

В Минюсте отмечают, что требованием интеграционных стремлений Украины является коренное реформирование правовой системы и приближение ее к европейским стандартам. Именно благодаря внедрению этих стандартов обеспечивается возможность приближения правовых систем, что является ключевым фактором гармонизации национального законодательства и законодательства Европейского Союза.

Кроме того, реализация Закона существенно упростит ведение хозяйственной деятельности, сделает правила ее осуществления более четкими и прозрачными и позволит устранить коллизии, несовершенства норм и административную процедуру в целом.

Ранее сообщалось, что в закон об адвокатуре внесут изменения по вступлению в силу решений органов адвокатского самоуправления и обжалованию решений КДКА.

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