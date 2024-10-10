Южнокорейская писательница Хан Ган получила Нобелевскую премию по литературе

Поэтическая проза Хан Ган противостоит историческим травмам и разоблачает хрупкость человеческой жизни.

Источник фото: elpais.com

Лауреатом Нобелевской премии по литературе 2024 года стала южнокорейская писательница Хан Ган. Нобелевский комитет отметил ее «интенсивную поэтическую прозу, противостоящую историческим травмам и обнажающую хрупкость человеческой жизни».

В сообщении комитета говорится: «Нобелевскую премию по литературе за 2024 год вручили южнокорейской писательнице Хан Канг, «за ее интенсивную поэтическую прозу, которая противостоит историческим травмам и разоблачает хрупкость человеческой жизни».

Хан Ган стала известной благодаря своему роману «Вегетарианка», за который она получила Международную Букеровскую премию в 2016 году. Это произведение рассказывает о решительном отказе женщины от мясных продуктов и разрушительных последствиях этого решения. Также повесть писательницы «Младенец Будда» была адаптирована в одноименный кинофильм.

Напомним, Нобелевскую премию по физике получили Джон Хопфилд и Джеффри Хинтон за прорыв в области ИИ. А Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили американским ученым за открытие микроРНК.

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