Китай начал большие военные учения у Тайваня, заявив о «строгом предупреждении»

Учения вызвали осуждение со стороны правительства Тайваня и серьезную обеспокоенность со стороны США.

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Китай начал новый этап военных учений на территории Тайваня. Как заявляют власти, это предупреждение «силам, поддерживающим независимость острова». Об этом сообщает Reuters.

Учения, названные Joint Sword-2024B, проходят в Тайванском проливе, а также в районах к северу, югу и востоку от острова. Дата их завершения не указана.

«Эти учения также служат строгим предупреждением о сепаратистских действиях сил независимости Тайваня. Это законная и необходимая операция по защите государственного суверенитета и национального единства», – отметили в заявлении.

Правительство Тайваня назвало эти действия «откровенными провокациями», серьезно угрожающими региональной стабильности. Тайвань также сообщил, что китайские военные корабли и самолеты приближаются к его территории по разным направлениям, что вызывает напряженность в регионе.

«Последние военные игры и отказ Китая отказаться от применения силы являются откровенными провокациями, серьезно взорвавшими региональный мир и стабильность», – отметили в Тайване.

Учения проходят на фоне усиления напряженности после заявления президента Тайваня Лай Чин Тэ на национальном празднике, где он подчеркнул, что только народ Тайваня имеет право решать свое будущее. Китай резко осудил эту речь и продолжил проводить учения вблизи острова.

Также США выразили серьезную обеспокоенность в связи с военными учениями Народно-освободительной армии Китая в Тайваньском проливе и вокруг Тайваня, заявив, что это чревато эскалацией в регионе.

«Мы призываем КНР действовать сдержанно и избегать любых дальнейших действий, которые могут подорвать мир и стабильность в Тайваньском проливе, а также в регионе, что имеет важное значение для регионального мира и процветания и является предметом международного беспокойства», - заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.

В Вашингтоне подчеркнули, что внимательно следят за действиями КНР и осуществляют координацию с союзниками и партнерами.

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