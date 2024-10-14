Когда пенсионеры-ВПЛ должны проходить процедуру идентификации для продолжения выплат

ВПЛ, получающие пенсию в Ощадбанке, должны проходить идентификацию каждые шесть месяцев.

Фото: rbc.ua

В Украине пенсионер, ставшие внутренне перемещенными лицами, должны пройти процедуру идентификации. Об этом сообщает Минреинтеграции.

Так, ВПЛ, получающие пенсию в Ощадбанке, должны проходить идентификацию каждые шесть месяцев.

«Идентификация нужна для подтверждения, что выплаты от государства получает именно лицо, для которого они предназначены», – пояснили в ведомстве.

Пройти процедуры проверки лица можно следующими способами:

в отделении «Ощадбанка»;

в территориальных органах Пенсионного фонда Украины;

с помощью видеоконференцсвязи с ПФУ;

через личный электронный кабинет на вебпортале ПФУ;

в зарубежном дипломатическом учреждении получить удостоверение факта, что лицо живое. Далее предоставить эти документы органу ПФУ, где пенсионер состоит на учете.

В ведомстве добавили, что между ПФУ и другими ведомствами действуют обмены электронными документами. Это позволяет сервисным центрам Пенсионного фонда принимать для идентификации личности е-паспорт (ID-карту), отображаемую в мобильном приложении «Дія».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.