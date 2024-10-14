TikTok массово увольняет работников и заменяет их искусственным интеллектом

Таким образом, платформа смещает фокус на более широкое использование искусственного интеллекта для модерации контента.

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Популярная соцсеть TikTok увольняет сотни сотрудников во всем мире, заменяя их искусственным интеллектом. Об этом сообщает Reuters.

Таким образом, платформа смещает фокус на более широкое использование искусственного интеллекта для модерации контента.

По данным источников, в Малайзии было сокращено более 700 рабочих мест. Позже TikTok уточнил, что сокращение коснулось менее 500 сотрудников в стране.

Сотрудники, большинство из которых были вовлечены в модерацию контента, получили уведомление об увольнении по электронной почте.

Платформа подтвердила увольнение. Ожидается, что оно коснется еще нескольких сотен сотрудников по всему миру в рамках более широкого плана по усовершенствованию операций по модерации контента.

TikTok использует сочетание автоматизированного обнаружения и модераторов для просмотра контента, размещенного на сайте.

По данным сайта компании, в ByteDance работает более 110 000 сотрудников в более чем 200 городах по всему миру.

По словам одного из источников агентства, в ноябре компания планирует еще большее сокращение, поскольку стремится консолидировать некоторые из своих региональных операций.

Ранее сообщалось, что в США подали в суд на TikTok из-за негативного влияния на психическое здоровье детей.

Также Европейская комиссия начала проверять алгоритмы работы TikTok, YouTube и Snapchat. Расследование влияния платформ начали из-за вероятности того, что уязвимые группы людей потребляют контент, пропагандирующий самоповреждение.

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