Співак Джаред Лето заявив, що скучив за росіянами, а війну в Україні назвав «проблемою», відео

Джаред Лето під час концерту у Сербії анонсував виступи в Москві та Санкт-Петербурзі, назвавши війну росії проти України «проблемою».

Американський співак і актор Джаред Лето, лідер рок-гурту Thirty Seconds to Mars, на концерті у Сербії назвав війну росії проти України «цими проблемами» і висловив бажання виступити в Санкт-Петербурзі та Москві. Відповідне відео оприлюднили у соцмережах.

Під час концерту 11 жовтня в столиці Сербії Белграді Лето запитав, скільки сербів і росіян перебуває в залі. Він сказав, що «відчув навколо багато російської енергії» та скучив за росіянами.

«Я скучаю за вами, хлопці, ви знаєте це. Я скажу вам, що одного разу, коли ці всі проблеми закінчаться, ми зустрінемося з вами на вашій батьківщині. Знаєте, ми повернемося в Сербію, ми збираємося поїхати в Санкт-Петербург, Москву, заїхати у Київ. Ми будемо мати вечірки й тусити з усіма, гаразд? Так має бути», — сказав Лето.

Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення Джаред Лето підтримав Україну. Він провів у березні 2022 року прямий ефір на своїй офіційній сторінці в Instagram та поспілкувався з українцями, щоб розповісти світові про те, що відбувається в Україні. Музикант, серед іншого, раніше виходив на сцену з українським прапором.

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