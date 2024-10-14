Співак Джаред Лето назвав війну «проблемою» та заявив, що мріє про концерти в рф — у МЗС України відреагували

В МЗС наголосили, що «відчуття російської енергії» є образливим для тих, хто бореться проти росії та жертвує своїм життям за свободу.

Як повідомлялося, американський актор і вокаліст рок-гурту Thirty Seconds to Mars Джаред Лето назвав війну рф проти України «цими проблемами». Також він заявив, що «скучив за росіянами» та висловив бажання виступити в санкт-петербурзі та москві, а згодом у в Києві.

Міністерство закордонних справ України відреагувало на скандальну заяву Джареда Лето.

«Відчуття «російської енергії» Джаредом Лето та його бажання виступати в росії є образою для тих, хто жертвує життями заради захисту свободи», — наголосили у міністерстві.

Там додали, що не може бути ніякого умиротворення росії, коли вона продовжує намагатися вирішити «проблему» існування України.

Як відомо, на початку повномасштабного вторгнення рф в Україну Лето висловлював підтримку українцям.

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