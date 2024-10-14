У Німеччині допускають відправку в Україну Taurus, однак є умова

Кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що передав би Taurus Україні, але після поетапного процесу.

Лідер партії ХДС і кандидат у канцлери Німеччини від опозиційного блоку Фрідріх Мерц заявив про свою підтримку постачання Україні крилатих ракет Taurus великої дальності. Про це він заявив в ефірі каналу ARD.

Спершу, на його думку, треба сказати путіну, щоб він припинив обстрілювати цивільні об’єкти України. Якщо ж росія не погодиться, то першим кроком було б зняття обмежень на використання вже поставленої зброї.

"Я б не зробив цього просто так. Я б сказав: якщо бомбардування не припиняться, то першим кроком має бути зняти обмеження на дальність. А другим кроком для нас буде доставка Taurus", — вважає німецький політик.

Нагадаємо, що канцлер Олаф Шольц укотре заявив, що не поставлятиме Україні ракети Taurus.

Раніше Борис Джонсон накинувся з критикою на Шольца через відмову давати Україні ракети Taurus.

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