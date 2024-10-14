Количество попыток незаконного пересечения границы уже уменьшилось и пойдет на спад из-за похолодания, — ГПСУ

В Госпогранслужбе добавили, что также снизилось и количество тех, кто пытается пересечь границу с поддельными документами.

Фото: ГПСУ

Число попыток незаконного пересечения границы военнообязанными уменьшилось на 20% по сравнению с пиковым периодом летом. Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

Демченко спрогнозировал, что это количество в дальнейшем будет уменьшаться из-за сложных погодных условий.

«В последние несколько месяцев динамика попыток незаконного пересечения границ идет к снижению. Если сравнить пиковый месяц июль и по состоянию на данный момент, то это уменьшение на 20% количества лиц, пытавшихся незаконно пересечь границу. Мы прогнозируем, что и дальше количество таких желающих будет уменьшаться из-за погодных условий, которые станут преградой на их пути», - отметил представитель ГПСУ.

Он добавил, что из-за тщательных проверок пограничниками несколько снизилось и количество тех, кто пытается пересечь границу с поддельными документами.

«На путях, где можно легально пересекать границу, также есть такие случаи, когда граждане пытаются использовать поддельные документы или сфальсифицировать условия, позволяющие пересечь границу в соответствии с правилами. Но наши эксперты тщательно проверяют документы – особенно в категории мужчин 18-60, потому что именно им во время действия военного положения ограничена возможность покидать Украину, кроме тех, кто отвечает условиям пересечения границы и имеет соответствующие документы. В последнее время количество желающих пересечь границу с поддельными документами несколько снизилось по сравнению с прошлым годом», – рассказал Андрей Демченко.

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