Радники із зовнішньої політики представили Дональду Трампу кілька планів для припинення війни в Україні, але вирішуватиме лише він сам – The Wall Street Journal

«Будь-яка людина — неважливо, наскільки високопоставлена в оточенні Трампа — яка стверджує, що має іншу думку або більш детальне уявлення про його плани щодо України, просто не знає, про що говорить, або не розуміє, що тільки сам Трамп приймає рішення з питань національної безпеки», - WSJ.

The Wall Street Journal у статті «Трамп обіцяв припинити конфлікт в Україні. Тепер він має вирішити, як це зробити», описало варіанти, які можуть бути представлені Президенту США Дональду Трампу для припинення війни.

«Радники із зовнішньої політики, близькі до обраного президента, висунули різні версії плану.

Обіцянка Дональда Трампа закінчити протистояння в Україні до дня інавгурації ставить його перед вибором між конкуруючими пропозиціями радників, об'єднаних спільною рисою — різким розривом із підходом президента Байдена до озброєння Києва за принципом «стільки, скільки потрібно».

Упродовж усієї передвиборчої кампанії Трамп засуджував дії Байдена щодо України, попереджаючи, що вони підвищують ймовірність Третьої світової війни. Трамп заявляв, що зможе швидко вирішити конфлікт, посадивши обидві сторони за стіл переговорів, але не розкрив, як саме він це зробить», - зазначає видання.

«Я не можу дати вам ці плани, тому що якщо я дам вам ці плани, я не зможу їх використати», - сказав він під час передвиборчої кампанії.

Як зазначає WSJ, посилаючись на союзників, насправді Трамп не затвердив конкретний мирний план, у тому числі, як він переконає путіна та Президента України Володимира Зеленського сісти за один стіл та вести переговори. Хоча радники запропонували свої ідеї, лише сам Дональд Трамп, проконсультувавшись із ключовими помічниками, вирішить, як вести чутливу дипломатію із високими ставками, сказали вони.

«Будь-яка людина — неважливо, наскільки високопоставлена ​​в оточенні Трампа — яка стверджує, що має іншу думку або більш детальне уявлення про її плани щодо України, просто не знає, про що говорить, або не розуміє, що він сам приймає рішення з питань національної. безпеки, причому часто в моменті, особливо з такого важливого питання, як це», — сказав WSJ колишній помічник Трампа у Раді національної безпеки.

Як і у перший термін Трампа, різні фракції боротимуться за вплив на зовнішню політику республіканця.

Традиційніше налаштовані союзники, такі як колишній держсекретар Майк Помпео, який зараз претендує на посаду голови Пентагону, швидше за все, наполягатимуть на врегулюванні, яке не принесе москві великого виграшу.

Інші радники, зокрема, головний кандидат на посаду голови Держдепартаменту або радника з національної безпеки Річард Гренелл, можуть віддати перевагу прагненню Трампа якнайшвидше закінчити війну, навіть якщо це означає примус Києва до значних поступок.

«Усі пропозиції відрізняються від підходу до Байдена.

Натомість радники одностайно рекомендують заморозити конфлікт на місці – закріпити завоювання росією приблизно 20% території України – і змусити Україну тимчасово призупинити спроби вступу до НАТО.

Одна з ідей, запропонованих у перехідному офісі Трампа, про яку докладно розповіли троє людей, близьких до обраного президента, і про яку раніше не повідомлялося, полягає в тому, що Київ обіцяє не вступати до НАТО протягом як мінімум 20 років. В обмін на це США продовжать постачати Україну зброєю для стримування майбутнього російського нападу» - пише видання.

«Згідно з цим планом, лінія фронту, по суті, залишиться на місці, а обидві сторони погодяться на демілітаризовану зону довжиною 800 миль. Хто контролюватиме цю територію, поки неясно, але один із радників сказав, що миротворчі сили не включатимуть американські війська і не виходитимуть від фінансованого США міжнародного органу, такого як ООН» - пише WSJ.

«Ми можемо провести навчання та надати іншу підтримку, але ствол зброї буде європейським… Ми не відправляємо американських чоловіків та жінок підтримувати мир в Україні. І ми не платимо за це. Нехай це зроблять поляки, німці, британці та французи», - сказав один із членів команди Трампа.

Раніше цього року Кіт Келлогг та Фред Флейц, які працювали в першій адміністрації Трампу, представили йому план дій, який передбачає відмову від постачання зброї Україні доти, доки Київ не погодиться на мирні переговори з росією. Україна може спробувати повернути втрачені території, але робити це доведеться шляхом дипломатичних переговорів.

«Яка з цих стратегій дотримуватиметься Трамп — повністю, частково чи генерально — поки що неясно. Але будь-яка спроба розпочати мирні переговори між Україною та росією, не кажучи вже про укладення угоди, стикається з багатьма підводними каменями» - зазначає видання.

Зокрема, кремль не виявляє особливої ​​схильності до переговорів і демонструє готовність до ескалації конфлікту за допомогою гібридних атак за межами своїх кордонів.

Також буде жорсткий опір з боку деяких союзників НАТО, які розглядають агресію росії проти України як безпосередню загрозу для своїх країн.

Міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен сказала, що їй невідомо про якісь конкретні пропозиції команди Трампа, але заявила, що «не повинно бути жодних переговорів без згоди України з тим фактом, що вона веде переговори, і робить це на своїх умовах».

Нагадаємо, Володимир Зеленський привітав обраного президента з перемогою, нагадавши про їхню зустріч у вересні в Нью-Йорку та похваливши його «підхід «світ через силу» у глобальних справах». Український Президент також повідомив у середу, що говорив телефоном з Трампом, додавши, що вони «домовлялися підтримувати тісний діалог та розвивати співпрацю».

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