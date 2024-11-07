Советники по внешней политике представили Дональду Трампу несколько планов для прекращения войны в Украине, но решать будет только он сам – The Wall Street Journal

«Любой человек — неважно, насколько высокопоставленный в окружении Трампа — утверждающий, что у него есть другое мнение или более подробное представление о его планах по Украине, просто не знает, о чем говорит, или не понимает, что только сам Трамп принимает решения по вопросам национальной безопасности», —WSJ.

The Wall Street Journal в статье «Трамп обещал прекратить конфликт в Украине. Теперь он должен решить, как это сделать» описало варианты, которые могут быть представлены Президенту США Дональду Трампу для прекращения войны.

«Советники по внешней политике, близкие к избранному президенту, выдвинули разные версии плана.

Обещание Дональда Трампа закончить противостояние в Украине ко дню инаугурации ставит его перед выбором между конкурирующими предложениями советников, объединенных общей чертой — резким разрывом с подходом президента Байдена к вооружению Киева по принципу «столько, сколько потребуется».

На протяжении всей предвыборной кампании Трамп осуждал действия Байдена в отношении Украины, предупреждая, что они повышают вероятность Третьей мировой войны. Трамп заявлял, что сможет быстро разрешить конфликт, усадив обе стороны за стол переговоров, но не раскрыл, как именно он это сделает» - отмечает издание.

«Я не могу дать вам эти планы, потому что если я дам вам эти планы, я не смогу их использовать», — сказал он во время предвыборной кампании.

Как отмечает WSJ, ссылаясь на союзников, на самом деле Трамп не утвердил конкретный мирный план, в том числе, как он убедит путина и Президента Украины Владимира Зеленского сесть за один стол и вести переговоры. Хотя советники предложили свои идеи, только сам Дональд Трамп, проконсультировавшись с ключевыми помощниками, решит, как вести чувствительную дипломатию с высокими ставками, сказали они.

«Любой человек — неважно, насколько высокопоставленный в окружении Трампа — утверждающий, что у него есть другое мнение или более подробное представление о его планах по Украине, просто не знает, о чем говорит, или не понимает, что он сам принимает решения по вопросам национальной безопасности, причем часто в моменте, особенно по такому важному вопросу, как этот», — сказал WSJ бывший помощник Трампа в Совете национальной безопасности.

Как и в первый срок Трампа, разные фракции будут бороться за влияние на внешнюю политику республиканца.

Более традиционно настроенные союзники, такие как бывший госсекретарь Майк Помпео, который сейчас претендует на пост главы Пентагона, скорее всего, будут настаивать на урегулировании, которое не принесет москве крупного выигрыша.

Другие советники, в частности, главный кандидат на пост главы Госдепартамента или советника по национальной безопасности Ричард Гренелл, могут отдать предпочтение стремлению Трампа как можно скорее закончить войну, даже если это означает принуждение Киева к значительным уступкам.

«Все предложения отличаются от подхода Байдена.

Вместо этого советники единодушно рекомендуют заморозить конфликт на месте — закрепить завоевание россией примерно 20% территории Украины — и заставить Украину временно приостановить попытки вступления в НАТО.

Одна из идей, предложенных в переходном офисе Трампа, о которой подробно рассказали три человека, близких к избранному президенту, и о которой ранее не сообщалось, заключается в том, что Киев обещает не вступать в НАТО в течение как минимум 20 лет. В обмен на это США продолжат снабжать Украину оружием для сдерживания будущего российского нападения» - пишет издание.

«Согласно этому плану, линия фронта, по сути, останется на месте, а обе стороны согласятся на демилитаризованную зону протяженностью 800 миль. Кто будет контролировать эту территорию, пока неясно, но один из советников сказал, что миротворческие силы не будут включать в себя американские войска и не будут исходить от финансируемого США международного органа, такого как ООН» - пишет WSJ.

«Мы можем провести обучение и оказать другую поддержку, но ствол оружия будет европейским… Мы не отправляем американских мужчин и женщин поддерживать мир в Украине. И мы не платим за это. Пусть это сделают поляки, немцы, британцы и французы», — сказал один из членов команды Трампа.

Ранее в этом году Кит Келлогг и Фред Флейц, работавшие в первой администрацииТрампа, представили ему план действий, который предусматривает отказ от поставок оружия Украине до тех пор, пока Киев не согласится на мирные переговоры с россией. Украина может попытаться вернуть утраченные территории, но делать это придется путем дипломатических переговоров.

«Какой из этих стратегий будет придерживаться Трамп — полностью, частично или генерально — пока неясно. Но любая попытка начать мирные переговоры между Украиной и россией, не говоря уже о заключении соглашения, сталкивается со многими подводными камнями» - отмечает издание.

В частности, кремль не проявляет особой склонности к переговорам и демонстрирует готовность к эскалации конфликта с помощью гибридных атак за пределами своих границ.

Также будет жесткое сопротивление со стороны некоторых союзников по НАТО, которые рассматривают агрессию россии против Украины как непосредственную угрозу для своих стран.

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен сказала, что ей неизвестно о каких-либо конкретных предложениях команды Трампа, но заявила, что «не должно быть никаких переговоров без согласия Украины с тем фактом, что она ведет переговоры, и делает это на своих условиях».

Напомним, Владимир Зеленский поздравил избранного президента с победой, напомнив об их встрече в сентябре в Нью-Йорке и похвалив его «подход «мир через силу» в глобальных делах». Украинский Президент также сообщил в среду, что говорил по телефону с Трампом, добавив, что они «договорились поддерживать тесный диалог и развивать сотрудничество».

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