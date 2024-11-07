Минкульт создал комиссию для проверки деятельности Дирекции Национального музея «Мемориал жертв голодомора»

Комиссия Министерства культуры проведет аудит деятельности Дирекции по строительству Национального музея «Мемориал жертв голодомора».

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Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины утвердило создание Комиссии для проверки деятельности Государственного унитарного предприятия «Дирекция по строительству второй очереди Национального музея «Мемориал жертв голодомора». Соответствующий приказ №785 был подписан 6 ноября.

Комиссия должна провести проверку до 22 ноября 2024 года. После этого будут подготовлены выводы и предложения по устранению возможных нарушений и недостатков в работе предприятия. Руководству Дирекции поручено обеспечить полный доступ к необходимым документам и базам данных для осуществления проверки.

Контроль за выполнением приказа оставлен за Министерством культуры.

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