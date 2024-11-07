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Мінкульт створив комісію для перевірки діяльності Дирекції Національного музею «Меморіал жертв голодомору»

13:16, 7 листопада 2024
Комісія Міністерства культури проведе аудит діяльності Дирекції з будівництва Національного музею «Меморіал жертв голодомору».
Мінкульт створив комісію для перевірки діяльності Дирекції Національного музею «Меморіал жертв голодомору»
Джерело фото: wikipedia
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Міністерство культури та стратегічних комунікацій України затвердило створення Комісії для перевірки діяльності Державного унітарного підприємства «Дирекція з будівництва другої черги Національного музею «Меморіал жертв голодомору». Відповідний наказ №785 був підписаний 6 листопада.

Комісія має провести перевірку до 22 листопада 2024 року. Після цього будуть підготовлені висновки та пропозиції щодо усунення можливих порушень і недоліків у роботі підприємства. Керівництву Дирекції доручено забезпечити повний доступ до необхідних документів і баз даних для здійснення перевірки.

Контроль за виконанням наказу залишено за Міністерством культури.

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Міністерство культури та стратегічних комунікацій

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