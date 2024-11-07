Держпраці пояснює, який максимальний розмір відрахувань із заробітної плати

При кожному нарахуванні заробітної плати загальний обсяг утримань не може бути більшим за 20%, а в окремих випадках, передбачених законодавством, – до 50% від суми зарплати.

Управління інспекційної діяльності у Запорізькій області Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці розповідає, який максимальний розмір відрахувань із заробітної плати

Зазначається, що відповідно до ст. 128 КЗпП, при кожній виплаті заробітної плати загальний розмір усіх відрахувань не може перевищувати 20%, а у випадках, передбачених законодавством (при стягненні аліментів; відшкодуванні шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю, а також втратою годувальника; відшкодуванні збитків, заподіяних злочином; у разі, коли особи, які купують товари в розстрочку, здійснюють виплати за виконавчими документами) – 50% заробітної плати.

Обмеження, встановлені частиною другою цієї статті, не поширюються на відрахування з заробітної плати при відбуванні покарання у вигляді виправних робіт і при стягненні аліментів на неповнолітніх дітей. У цих випадках розмір відрахувань із заробітної плати не може перевищувати 70%.

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