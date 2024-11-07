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Гоструда объясняет, каков максимальный размер отчислений из заработной платы

21:18, 7 ноября 2024
При каждом начислении заработной платы общий объем удержаний не может быть больше 20%, а в отдельных случаях, предусмотренных законодательством, – до 50% от суммы зарплаты.
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Управление инспекционной деятельности в Запорожской области Юго-Восточного межрегионального управления Государственной службы по вопросам труда рассказывает, каков максимальный размер отчислений из заработной платы

Отмечается, что согласно ст. 128 КЗоТ, при каждой выплате заработной платы общий размер всех отчислений не может превышать 20%, а в случаях, предусмотренных законодательством (при взыскании алиментов; возмещении ущерба, причиненного увечьем, другим повреждением здоровья или смертью, а также потерей кормильца; , причиненных преступлением; в случае, когда лица, покупающие товары в рассрочку, осуществляют выплаты по исполнительным документам) – 50% заработной платы.

Ограничения, установленные частью второй настоящей статьи, не распространяются на вычеты из заработной платы при отбывании наказания в виде исправительных работ и при взыскании алиментов на несовершеннолетних детей. В этих случаях размер вычетов из заработной платы не может превышать 70%.

Раньше мы писали, можно ли в период отстранения от работы уйти в оплачиваемый отпуск.

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