Во Львовской области разоблачили схему незаконного ввоза 130 автомобилей под видом гуманитарной помощи

Фигуранты уклонились от уплаты 8 млн. грн налогов и таможенных платежей.

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Во Львовской области разоблачили незаконный ввоз 130 автомобилей под видом гуманитарной помощи. Об этом сообщает Бюро экономической безопасности.

Установлено, что группа лиц учредила благотворительный фонд и с февраля 2024 завезла 130 автомобилей под видом гуманитарной помощи для ВСУ.

Таким образом, фигуранты уклонились от уплаты 8 млн грн налогов и таможенных платежей.

Указывается, что часть ввозимых автомобилей реализовывалась через интернет площадку по продаже подержанных автомобилей.

Детективы БЭБ осуществили 2 контрольные закупки автомобилей с привлечением обличителя. Правоохранители провели обыски по адресу проживания фигурантов и изъяли документы, автомобили, средства и компьютерную технику.

Досудебное расследование продолжается, устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности.

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