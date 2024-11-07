98% повесток на мобилизацию присылают тем, кто не платит налоги, – Денис Шмыгаль

По словам премьера, если человек не платит налоги, это свидетельствует о его безработице, и таких людей мобилизуют в первую очередь.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что большинство повесток на мобилизацию, сформированных через реестр «Оберег», направляются людям, которые не работают или не платят налоги. По его словам, 98% повесток, разосланных за последние два месяца, были адресованы безработным или тем, кто работает неофициально. Об этом рассказал премьер на 10-м Киевском международном экономическом форуме, цитирует «Интерфакс-Украна».

«Мобилизация, повестки, которые мы рассылаем, - по состоянию на сегодня 98% разосланных повесток, которые формируются сознательно через реестр «Оберіг», направляются людям, которые не платят ни одной гривны налогов и нигде не зарегистрированы как люди, которые работают. Фактически сегодня приоритет мобилизации предоставляется людям, которые не работают, безработным», – пояснил Шмыгаль.

Премьер также отметил, что лишь 2% повесток за последние два месяца было направлено работающим гражданам.

Шмыгаль подчеркнул, что реестры позволяют следить за тем, платят ли люди налоги, независимо от их статуса - будь то наемные работники, предприниматели или самозанятые лица.

«Если человек налогов не платит, это означает, что человек не занят, как минимум, официально. Соответственно в реестрах это видно, «Оберіг» подтягивает эту информацию, и когда повестки формируются, мы можем видеть, что человек безработный, и эти люди являются приоритетом для мобилизации. Очень простой принцип, думаю, что он абсолютно понятен всем», – добавил Шмыгаль.

Премьер также отметил важность обеспечения военных надлежащей заработной платой, указав на критическую необходимость финансирования для поддержки Вооруженных сил Украины.

«Вы знаете, что мобилизация продолжается. Количество мобилизованных объявляли 250 тысяч - это плюсом к тому количеству Вооруженных сил, с которым мы прошли эти 2,5 года. Этим людям необходимо платить заработную плату и обеспечивать соответственно», – подчеркнул он.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Верховная Рада рассмотрит законопроект о скидке в 50% штрафа ТЦК для уклонистов, потому что 6 млн граждан не уточнили данные. Кроме того, как писала «Судебно-юридическая газета», этот же законопроект предусматривает упрощение условий для наложения ТЦК заочных штрафов без составления протокола и ускорение ареста счетов уклонистов.

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